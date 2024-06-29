Ghost of Tsushima протестували з Radeon RX 6600, RX 5700 XT і RX 6900 XT з увімкненою FSR 3.1

Ютубер з каналу zWORMz Gaming опублікував відео з демонстрацією можливостей відеокарт Radeon RX 6600, Radeon RX 5700 XT і Radeon RX 6900 XT у пригоді у відкритому світі Ghost of Tsushima з увімкненою технологією масштабування зображення FSR 3.1.

З 3D-прискорювачем Radeon RX 6600 без апскейлера гра йде при 70 fps з високими налаштуваннями. Увімкнення FSR у режимі Quality піднімає частоту до 100 fps. Генератор кадрів додає зверху ще 50 fps. З Radeon RX 5700 XT результат схожі.

Radeon RX 6900 XT дає змогу грати в Ghost of Tsushima при 200 fps у 1080p. З FSR Quality і FG фреймрейт підвищується до 350 fps.

У 2K частота з FSR Quality досягає 150 fps. Генератор кадрів підвищує її до 220 fps. У 4K з FSR Quality вдасться пограти при 90 fps. А з генерацією кадрів частота підніметься до 140 fps.

Загалом FSR 3.1 працює відмінно. Але Ghost of Tsushima оптимізована дуже добре і ввімкнення апскейлера не має особливого сенсу, якщо йдеться про відеокарти рівня RX 6600 і потужніші.