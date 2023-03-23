Valve представила Counter Strike 2. Як українцям потрапити на закритий тест гри?

Valve офіційно анонсувала Counter-Strike 2, продовження надпопулярного шутера та однієї з головних кібер-спортивних дисциплін сучасності. Компанія опублікувала серію роликів, де детально описані зміни гри.

CS2 заснований на движку Source 2 і включає оновлення всіх основних механік. Розробники перемалювали моделі зброї, покращили деталізацію карт та візуальних ефектів, повністю переробили користувальницький інтерфейс, звук та багато іншого. Головною зміною «всередині» гри стане підвищений тик-рейт серверів, який зробить стрілянину і рух більш чуйними.

Counte Strike 2 буде безкоштовним оновленням для власників CS: GO. Valve почала обмежене тестування гри в середу, 22 березня, учасники якого відбиратимуться серед користувачів Windows за такими чинниками як «недавній онлайн на офіційних серверах Valve, репутація та стан облікового запису Steam». Жодних заявок для цього залишати не потрібно, якщо вас обрали, ви отримаєте повідомлення у головному меню CS:GO, яке дозволить зареєструватися та завантажити новий клієнт. З часом коло тестерів буде розширюватися, але ті, чиї облікові записи були заблоковані в CS: GO, також не зможуть грати CS2 на серверах Valve.

Геймерам дозволено транслювати геймплей і публікувати відео, так що скоро має з’явитися безліч контенту по Counte Strike 2. Повноцінно гра надійде в продаж влітку 2023 року.