Remedy показала перший геймплей Alan Wake 2 та повідомила про вихід гри

Під час презентації PlayStation Showcase 2023 компанія Remedy презентувала перший трейлер гри Alan Wake 2.

У другій частині гри доведеться зіграти не лише за головного героя Алана Уейка, а й за співробітницю ФБР .

За повідомленнями від Remedy, друга частина буде «справжнім атмосферним хорором», який включає елементи шутера.

Гра вийде 17 жовтня на персональних комп’ютерних у Epic Games Store та консолях.

У квітні в Remedy розповіли про підготовку демоверсії ремейку Max Payne та Max Payne 2.