DOOM виходить на Android та iOS вже на початку весни

Новий DOOM не за горами, хай і не в тому форматі, в якому очікують на його найвідданіші фанати. Bethesda Softworks спільно з розробниками з Alpha Dog Games анонсувала вихід Mighty DOOM — мобільного шутера, в якому гравцеві знову доведеться приміряти на себе роль Пала Рока, щоправда, у його милій мініатюрній версії.

Дія Mighty DOOM розвиватиметься в альтернативному «анімованому» всесвіті, де фігурку Міні Кату оживляє розряд аргент-енергії. Підлі демони викрали улюбленця Палача — кролика Дейзі, якого маленькому герою доведеться повернути.

Геймплей новинки буде являти собою мобільний шутер з видом зверху, де ви біжите вперед і попутно знищуєте всіх зустрічних ворогів з різноманітної зброї. Автори прикрутили до гри ще й роглайк елементи: випадкові гармати та бонуси, які генеруються наприкінці рівня.

Mighty DOOM має вийти на Android та iOS 21 березня цього року. На обох платформах уже розпочалася попередня реєстрація. Користувачі, які випробувать проект до 20 квітня, отримають набір Міні Кату у подарунок.