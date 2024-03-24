Новини відеоігор

Названо ігри яких найбільше чекають геймери в квітні

Ігромани з нетерпінням чекають виходу проєктів із топ-10.

24.03.2024
Dead Island 2
Dead Island 2

SteamDB показав топ-10 очікуваних комп’ютерних ігор. Їхній реліз відбудеться вже незабаром – наприкінці березня та у квітні.

На першому місці опинилася середньовічна стратегія Manor Lords. Її вихід очікується 26 березня. У списку є й інші вражаючі проєкти:

Найочікуваніші ігри квітня в Steam

  1. Manor Lords – 267 845 передплатників;
  2. Infection Free Zone – 90 894 передплатники;
  3. No Rest for the Wicked – 39 545 передплатників;
  4. Sons of Valhalla – 24 382 передплатники;
  5. Monsters Domain – 20 118 підписників;
  6. Pixel Gun 3D: PC Edition – 17 755 підписників;
  7. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 17 399 передплатників;
  8. Broken Roads – 17 692 підписники;
  9. Dead Island 2 – 11 491 підписник;
  10. Sand Land – 10 429 передплатників.
Постери найочікуваніших ігор на почато весни. Джерело SteamDB

Раніше Steam оновив рекорд одночасного онлайну. Кількість користувачів на сайті платформи перевищила 36,3 млн осіб.

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24.03.2024
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