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Названо ігри яких найбільше чекають геймери в квітні
Ігромани з нетерпінням чекають виходу проєктів із топ-10.
SteamDB показав топ-10 очікуваних комп’ютерних ігор. Їхній реліз відбудеться вже незабаром – наприкінці березня та у квітні.
На першому місці опинилася середньовічна стратегія Manor Lords. Її вихід очікується 26 березня. У списку є й інші вражаючі проєкти:
Найочікуваніші ігри квітня в Steam
- Manor Lords – 267 845 передплатників;
- Infection Free Zone – 90 894 передплатники;
- No Rest for the Wicked – 39 545 передплатників;
- Sons of Valhalla – 24 382 передплатники;
- Monsters Domain – 20 118 підписників;
- Pixel Gun 3D: PC Edition – 17 755 підписників;
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 17 399 передплатників;
- Broken Roads – 17 692 підписники;
- Dead Island 2 – 11 491 підписник;
- Sand Land – 10 429 передплатників.
Раніше Steam оновив рекорд одночасного онлайну. Кількість користувачів на сайті платформи перевищила 36,3 млн осіб.
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