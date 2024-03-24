Названо ігри яких найбільше чекають геймери в квітні

SteamDB показав топ-10 очікуваних комп’ютерних ігор. Їхній реліз відбудеться вже незабаром – наприкінці березня та у квітні.

На першому місці опинилася середньовічна стратегія Manor Lords. Її вихід очікується 26 березня. У списку є й інші вражаючі проєкти:

Найочікуваніші ігри квітня в Steam

Manor Lords – 267 845 передплатників; Infection Free Zone – 90 894 передплатники; No Rest for the Wicked – 39 545 передплатників; Sons of Valhalla – 24 382 передплатники; Monsters Domain – 20 118 підписників; Pixel Gun 3D: PC Edition – 17 755 підписників; Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 17 399 передплатників; Broken Roads – 17 692 підписники; Dead Island 2 – 11 491 підписник; Sand Land – 10 429 передплатників.

Постери найочікуваніших ігор на почато весни. Джерело SteamDB

Раніше Steam оновив рекорд одночасного онлайну. Кількість користувачів на сайті платформи перевищила 36,3 млн осіб.