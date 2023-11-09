Ремейк Resident Evil 4 вийде на iPhone 15 Pro у грудні

Capcom оголосила точну дату релізу ремейка Resident Evil 4 (2023) на iPhone, iPad і Mac – 20 грудня 2023 року. На гру можна оформити попереднє замовлення в App Store, але також гравці зможуть безкоштовно випробувати ранній етап проходження. Що стосується ціни, то в США вона склала 60 доларів.
Ремейк Resident Evil 4 буде доступний на iPhone 15 Pro і Pro Max, а також iPad і Mac з чіпом M1 або вище. Гравцям знадобиться 19,3 ГБ вільного місця, а за бажання можна докупити доповнення Separate Ways. Раніше порт для пристроїв Apple отримала і Resident Evil Village.
Спочатку реліз ремейка Resident Evil 4 відбувся в березні 2023 року на PC, PlayStation і Xbox Series. Гра продалася тиражем понад 5 млн копій, а якість ремейка оцінив творець оригінальної гри Шінджі Мікамі.
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