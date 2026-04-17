Hangar 13 готує ремейк Mafia 2 і продовження Mafia: The Old Country

Франшиза Mafia на порозі великого розширення. Згідно з джерелами, студія Hangar 13 працює над ремейком Mafia 2 і продовженням нещодавно випущеної Mafia: The Old Country.

Перші свідчення з’явилися після того, як розробників Hangar 13 помітили під час запису звуків зброї з Mafia 2, що натякає на підготовку ремейку. Геймдиректор студії зазначив, що Mafia: The Old Country є м’яким перезавантаженням, назвавши її «початком нової серії ігор Mafia». Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник позитивно оцінив фінансові результати The Old Country, що створює сприятливі умови для розвитку серії.

Минулого року Каріна Конті, акторка озвучування Ізабелли Торрізі з Mafia: The Old Country, заявила, що Take-Two Interactive дала зелене світло на розробку нової гри. Інсайдер TCMFGames також повідомляв, що наступна частина стане прямим продовженням The Old Country і відбуватиметься в Емпайр-Бей — місці, відомому шанувальникам з Mafia 2. Ймовірно, події розгортатимуться у 1920–1930-х роках, що робить її приквелом до Mafia 2.

Нещодавно TCMFGames оновив інформацію, припустивши, що при стандартному трирічному циклі розробки реліз можливо відбудеться у 2028 році як кросген-тайтл. Ремейк Mafia 2 може вийти наприкінці 2027 року або за півроку до виходу нової гри.

Офіційних анонсів від Hangar 13 або Take-Two Interactive поки що немає.