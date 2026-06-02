Hardnews

AnTuTu оновив рейтинг найшвидших Android-смартфонів середнього класу

У травневому рейтингу лідирує iQOO Z11, а перші місця фактично зайняли моделі на різних версіях MediaTek Dimensity 8500.

Автор:
GSMinfo

Команда AnTuTu опублікувала оновлений рейтинг продуктивності Android-пристроїв за травень 2026 року. Окремо в ньому виділили найшвидші смартфони середнього та субфлагманського класу. Дані зібрані в Китаї з 1 по 31 травня, а результати є не максимальними, а середніми балами конкретних моделей за місяць. До рейтингу потрапляють лише пристрої, які набрали достатню кількість валідних тестів.

Зміст статті

Перше місце серед Android-«середнячків» посів iQOO Z11. Смартфон працює на повній версії MediaTek Dimensity 8500 і набрав у середньому 2 336 947 балів. Це дозволило йому залишитися найпродуктивнішою моделлю у своєму сегменті.

Хто увійшов у трійку лідерів

На другій позиції опинився Honor 600 Pro. Він отримав чип Dimensity 8500 Elite і показав середній результат 2 184 653 бали. Третє місце зайняв Honor WIN Turbo з тим самим Dimensity 8500 Elite, який набрав 2 171 547 балів.

В AnTuTu зазначають, що у травні верхня частина рейтингу субфлагманів фактично перейшла під контроль різних модифікацій Dimensity 8500. Це свідчить про сильні позиції MediaTek у середньому класі, де виробники роблять ставку не лише на ціну, а й на продуктивність.

Для порівняння, у загальному рейтингу флагманських Android-смартфонів перше місце посів RedMagic 11S Pro+ із Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC та середнім результатом 4 171 821 бал. За ним розташувалися iQOO 15 Ultra і vivo X300 Ultra Satellite Edition.

Що важливо враховувати

AnTuTu окремо нагадує, що результати тестів не є фіксованим показником для кожного смартфона. На бали впливають температура пристрою, версія системи, поточне навантаження, конфігурація пам’яті та інші фактори. Крім того, результати AnTuTu V11 не можна напряму порівнювати з балами старішої V10, оскільки системи оцінювання різні.

Тому рейтинг варто сприймати як орієнтир продуктивності, а не як абсолютний показник швидкості. В реальному використанні важливими залишаються також автономність, охолодження, якість екрана, камери та стабільність роботи під навантаженням.

Поділитися цією статтею
Попередня стаття Володар перстнів Знавці лору «Володаря перснів» розвіяли міф про всемогутність Персня Влади

Зараз на головній

Останні новини

Вас може зацікавити