AnTuTu оновив рейтинг найшвидших Android-смартфонів середнього класу

Команда AnTuTu опублікувала оновлений рейтинг продуктивності Android-пристроїв за травень 2026 року. Окремо в ньому виділили найшвидші смартфони середнього та субфлагманського класу. Дані зібрані в Китаї з 1 по 31 травня, а результати є не максимальними, а середніми балами конкретних моделей за місяць. До рейтингу потрапляють лише пристрої, які набрали достатню кількість валідних тестів.

Перше місце серед Android-«середнячків» посів iQOO Z11. Смартфон працює на повній версії MediaTek Dimensity 8500 і набрав у середньому 2 336 947 балів. Це дозволило йому залишитися найпродуктивнішою моделлю у своєму сегменті.

Хто увійшов у трійку лідерів

На другій позиції опинився Honor 600 Pro. Він отримав чип Dimensity 8500 Elite і показав середній результат 2 184 653 бали. Третє місце зайняв Honor WIN Turbo з тим самим Dimensity 8500 Elite, який набрав 2 171 547 балів.

В AnTuTu зазначають, що у травні верхня частина рейтингу субфлагманів фактично перейшла під контроль різних модифікацій Dimensity 8500. Це свідчить про сильні позиції MediaTek у середньому класі, де виробники роблять ставку не лише на ціну, а й на продуктивність.

Для порівняння, у загальному рейтингу флагманських Android-смартфонів перше місце посів RedMagic 11S Pro+ із Snapdragon 8 Elite Gen 5 OC та середнім результатом 4 171 821 бал. За ним розташувалися iQOO 15 Ultra і vivo X300 Ultra Satellite Edition.

Що важливо враховувати

AnTuTu окремо нагадує, що результати тестів не є фіксованим показником для кожного смартфона. На бали впливають температура пристрою, версія системи, поточне навантаження, конфігурація пам’яті та інші фактори. Крім того, результати AnTuTu V11 не можна напряму порівнювати з балами старішої V10, оскільки системи оцінювання різні.

Тому рейтинг варто сприймати як орієнтир продуктивності, а не як абсолютний показник швидкості. В реальному використанні важливими залишаються також автономність, охолодження, якість екрана, камери та стабільність роботи під навантаженням.