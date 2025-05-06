Samsung підтвердила 7 років оновлення для своїх смартфонів: список

Щоб привернути увагу користувачів, компанія Samsung пішла на безпрецедентні заходи. У січні 2024 року на презентації Galaxy S24 південнокорейський технологічний гігант оголосив про семирічну підтримку серії.

Судячи з усього, компанія вирішила зробити це постійною практикою, поширивши тривалий період підтримки і на інші флагманські пристрої, включаючи планшети і розкладушки. Тепер вони будуть отримувати оновлення Android і One UI, а також нові патчі безпеки протягом семи років. Список моделей наведено нижче:

Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25;

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Galaxy S24 FE;

Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold Special Edition;

Galaxy Z Flip6;

Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10+.

Цей крок не тільки продовжує термін служби висококласних пристроїв Samsung, але і спонукає клієнтів без побоювань купувати преміальні продукти, не чекаючи, що вони залишаться без підтримки через пару років.