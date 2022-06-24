Як чисте повітря потрапляє в салон літаків в польоті?

Коли альпіністи підіймаються високо в гори, вони стикаються з гострими проблемами. Розріджене повітря, його низька температура та малий відсоток кисню призводять до гіпоксії, складнощів із самоконтролем та задухою. Це один із найнебезпечніших факторів для альпіністів.





Але ж літаки літають набагато вище за гори? Чому тоді не задихаються пасажири? Як у лайнерах досягають комфортного складу повітря?

Літаки летять у межах коридору за 9-12 км над поверхнею. Вміст кисню там утричі нижчий, ніж унизу. Крім того, за бортом повітря розріджене, а тиск вкрай низький – 170-250 мм. рт. ст. замість середньостатистичних 740-760 мм. рт. ст. на землі. Того повітря у салоні, з яким лайнер стартував, вистачить приблизно на 15 хвилин.

Просто відкрити повітропровід і провітрити не вдасться. Через різницю в тиску повітря замість того витягне із салону. Від цього ситуація з киснем усередині не лише не покращає, а катастрофічно погіршиться. А ще повітря за бортом холодне і вкрай сухе, дихати таким буде дуже некомфортно.

Накачати та підігріти

Для вирішення цих проблем на лайнерах довелося розробити комплекс технічних засобів для подачі повітря та надання йому комфортних характеристик. Повітря беруть із-за борту, спочатку його закачують у спеціальну систему. Компресори стискають газ, щоб досягти потрібної концентрації кисню. Його температуру доводять до звичних людині значень. Цього досягають за рахунок змішування двох потоків повітря, яке було використане для роботи турбін – холодного та гарячого. Лише після цього він починає курсувати салоном.

Система кондиціювання в літаку

Через низку причин повітря навмисно до ідеалу не доводять. Для економії ресурсів та безпеки створюють тиск не на рівні звичних людям на землі 750 мм. рт. ст., а лише близько 600. Це вважається нижньою межею значення, яке людина здатна витримати без шкоди здоров’ю.

Відчуття відповідають тим, які люди відчувають на горі приблизно півтора кілометра заввишки.

Сухе повітря не зволожують, інакше при циркуляції по патрубках системи конденсуватимуться крижинки, забиваючи їх. Навпаки, його ще більше осушують, щоби вентиляція працювала без збоїв.

Тому багатьох під час польоту мучить сильна спрага, носоглотка та шкіра відчувають дискомфорт від сухості. Але цю проблему легко вирішити локально – вмитися, зволожити обличчя, прополоскати горло.