Як зберігати важливі файли, щоб їх не втратити: названо 5 правил

З роками у кожного користувача комп’ютера і смартфона накопичується безліч файлів, які бажано зберегти на все життя, а ще й передати нащадкам. Це фото, відео та різні документи.





Як показує практика, не всі з серйозною відповідальністю підходять до цієї справи.

За словами приятеля, який працює в сервісному центрі, на місяць приносять кілька десятків жорстких дисків та інших накопичувачів, з яких потрібно відновити інформацію. І проблема в тому, що не завжди це вдається – відновлення залежить від багатьох факторів.

Наприклад, неможливо відновити дані з класичного HDD, якщо вони вже були затерті іншими даними або було виконано низькорівневе форматування диска. З флешками ситуації будуть ще сумніше – з пошкодженої або деградованої флеш пам’яті відновлення даних може і зовсім не вийти.

Щоб зберегти файли потрібно керуватися декількома правилами:

1. Робіть кілька резервних копій. Чим більше копій, тим менше ризик втратити всі свої дані. Не варто забувати про лазерні DVD диски – при правильному зберіганні інформація на DVD диску може зберігатися кілька десятків років.

2. Якщо пристрій, на якому зберігаються файли, має з’єднання з інтернетом, то значить він потенційно вразливий. Не так давно «в моді» були віруси шифрувальники, які могли зашифрувати всю систему. Одну резервну копію обов’язково робіть на «оффлайн» пристрої.

3. Періодично перевіряйте накопичувачі на яких записана інформація. Хоча б, раз в 3-5 років – у разі проблем, замініть накопичувач і запишіть потрібні файли з іншої резервної копії.

4. Для зберігання накопичувачів інформації використовуйте кімнатну температуру (15 * -25 * за Цельсієм) і місця позбавлені вологи і сонячних променів. Не варто забувати, що на флешки, SSD і HDD диски діє також електромагнітне випромінювання і якщо диск буде довго перебувати поруч з таким джерелом (наприклад, мікрохвильова піч), то файли можуть бути втрачені.

5. Не варто на 100% довіряти тим пристроям, які вам не належать. Багато хто роками зберігає свої файли в хмарних сервісах. Ніякий хостинг-провайдер не зможе дати 100% гарантію збереження ваших файлів, так як форс-мажорні ситуації ніхто не виключає. Звичайно, є ризик і того, що дані можуть бути видалені тими, хто може отримати доступ до вашого облікового запису.

Ми вважаємо за краще використовувати власний NAS сервер для зберігання важливих файлів – диски працюють в режимі RAID 1, що означає повне віддзеркалення даних. У разі, якщо 1 диск вийде з ладу, то інформація завжди залишиться на другому. Сам NAS сервер до інтернету не підключений, що захищає наші дані від можливого витоку.