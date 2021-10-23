Киевстар изменил условия популярного тарифного плана

Недавно условия ряда популярных тарифных планов мобильного оператора «Киевстар» были изменены. В их число попал, в частности, и тарифный план «Вкусный», который на протяжении долгого времени считался одним из самых выгодных тарифов от «Киевстар». Какими же будут его условия сейчас? Давайте выясним.





Новые условия старого тарифного плана

В старых условиях тарифного плана «Вкусный» абоненты, которые его подключили, могли всего лишь за сто гривен в месяц получить ряд важных услуг. Это были двадцать гигабайтов мобильного интернета и полностью безлимитные звонки внутри сети Киевстар. Также вы получали триста минут звонков на номера других операторов по Украине, включая стационарные номера, благодаря чему вы сможете звонить в том числе в государственные учреждения и другие организации с городскими номерами совершенно спокойно. Этот старый тарифный план теперь носит название «Вкусный 2020».

Что касается новых условий тарифного плана, то стоимость услуг несколько возросла — теперь вы будете платить уже сто двадцать пять гривен в месяц. Что же изменилось? Вам по-прежнему доступны двадцать гигабайтов мобильного интернета и безлим для звонков в сети Киевстар. Триста минут для звонков на другие мобильные сети в Украине теперь также могут быть использованы для звонков на ряд заграничных номеров.

На данный момент вы можете звонить на номера мобильной и стационарной связи в Польше, Италии, Германии, Чехии, Узбекистане, Израиле, США, Канаде, Индии и России.

Главной «фишкой» обновленного тарифного плана станут так называемые «суперсилы». Это отдельные услуги, которые можно подключать без дополнительной платы. Раз в один операторский месяц — двадцать восемь дней — вы можете выбрать одну суперсилу.

Это могут быть, к примеру, дополнительные минуты для звонков за рубеж или на другие украинские сети, дополнительные гигабайты мобильного интернета либо же безлимитный трафик на видеосервисы или онлайн-телевидение Киевстар ТВ.