Холодніше норми: синоптики розповіли, коли чекати на потепління

Швидкого потепління найближчим часом чекати не варто, проте й сильних морозів понад нинішні показники не передбачається. Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз на найближчий тиждень

У період з 13 по 18 січня в Україні утримається класична зимова погода: холодні ночі та морозні дні. Таку стабільність забезпечує поле високого атмосферного тиску у поєднанні з холодними повітряними масами. Трохи тепліше традиційно буде лише на півдні, південному сході та на Закарпатті.

Опади Через високий тиск переважатиме суха погода, проте 15–16 січня очікується невеликий сніг. Опади пройдуть на більшій частині території країни, оминувши хіба що північно-західні області.

Загальний прогноз на зиму

За словами синоптиків, друга декада січня буде холоднішою за кліматичну норму. Певне послаблення морозів можливе лише у третій декаді місяця, хоча “мінус” все одно збережеться. Цікаво, що січень 2026 року загалом виявився на 1,5 градуса холоднішим за норму. А от лютий, за попередніми розрахунками, має бути в межах норми або навіть теплішим.

Також в Укргідрометцентрі заспокоїли аграріїв: сніговий покрив у більшості областей сягає 5 см, що надійно захищає озимі культури від вимерзання.