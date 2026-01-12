Читай наc в Telegram. Все по ділу і без реклами

Читати
Новини

Холодніше норми: синоптики розповіли, коли чекати на потепління

GSMinfo12.01.2026
0

Швидкого потепління найближчим часом чекати не варто, проте й сильних морозів понад нинішні показники не передбачається. Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Прогноз на найближчий тиждень

У період з 13 по 18 січня в Україні утримається класична зимова погода: холодні ночі та морозні дні. Таку стабільність забезпечує поле високого атмосферного тиску у поєднанні з холодними повітряними масами. Трохи тепліше традиційно буде лише на півдні, південному сході та на Закарпатті.

В тему

Опади Через високий тиск переважатиме суха погода, проте 15–16 січня очікується невеликий сніг. Опади пройдуть на більшій частині території країни, оминувши хіба що північно-західні області.

Загальний прогноз на зиму

За словами синоптиків, друга декада січня буде холоднішою за кліматичну норму. Певне послаблення морозів можливе лише у третій декаді місяця, хоча “мінус” все одно збережеться. Цікаво, що січень 2026 року загалом виявився на 1,5 градуса холоднішим за норму. А от лютий, за попередніми розрахунками, має бути в межах норми або навіть теплішим.

Також в Укргідрометцентрі заспокоїли аграріїв: сніговий покрив у більшості областей сягає 5 см, що надійно захищає озимі культури від вимерзання.

Читай нас в Telegram без реклами!


GSMinfo12.01.2026
0
Back to top button