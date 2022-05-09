Ощадбанк изменил правила пользования картами для миллионов клиентов

Ощадбанк, как и ряд других украинских финучреждений, с начала войны был вынужден изменить правила предоставления кредитов своим клиентам. Причиной такого решения стало внедрение новых ограничений НБУ. Но сейчас, когда регулятор начал понемногу ослаблять контроль, Ощад смог возобновить предоставление некоторых своих услуг в области кредитования.





Ощадбанк вернул популярную услугу

Клиенты государственного банка теперь снова могут устанавливать кредитные лимиты на своих картах. Возобновили предоставление такой услуги с 1 мая. Воспользоваться ею могут граждане, получающие на карточку Ощад зарплату, или же пенсию.

Пока что кредитная линия ограничена суммой до 15 тыс. грн сроком на 5 лет. Причем для оформления такого кредитного лимита от клиента не потребуют даже справки о доходах.

В процессе использования кредитных денег при оплате через терминал и онлайн будет действовать льготный период:

сроком до 92 суток – на выбранную клиентом категорию товаров;

сроком до 62 суток – на все остальные покупки.

В течение такого льготного периода на кредитные средства начисляется только 0,001% годовых.

Стоит отметить, что с начала войны в Украине Ощадбанк не уменьшал сумму кредитных лимитов на своих картах. Хотя целый ряд других украинских банков во избежание рисков для капитала банка существенно ограничил кредитные возможности клиентов.

Кредитные каникулы в Ощаде

В Ощаде с 1 марта по 31 мая были введены кредитные каникулы. В этот период клиенты государственного банка могут не рассчитываться по своим долгам по кредиткам. За это им не угрожают никакие санкции, включая штраф или пеню.

Также в течение указанного периода на долги клиентов Ощадне насчитывает никаких процентов. Такие льготные правила в одном из крупнейших банков страны ввели в силу сложного материального положения многих клиентов, вызванного военными действиями в стране.