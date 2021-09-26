В Україні ходять унікальні долари, які коштують у десятки разів більше номіналу

В Україні на популярному інтернет-ресурсі користувач намагається продати 100-доларову купюру за ціну, що значно перевищує її номінал. У чому ж таємниця грошового знаку, який власник оцінив аж у 40 тисяч гривень?





В оголошенні на українському сайті OLX зазначається, що купюра номіналом 100 доларів має унікальний номер LF 60000004 A. Саме цією особливість продавець і обґрунтовує високу ціну грошової одиниці.

Позатим користувач також зазначає, що банкнота в ідеальному стані та не була в обороті (дослівно: «ABOUT UNCIRCLATED»). При цьому на фото грошового знаку чітко видно чорнильну пляму. А з таким браком, як відомо, обміняти купюру у банку майже неможливо. Тож ціну на грошову одиницю продавець вочевидь дещо завищив.

Банкноти із рідкісними порядковими номерами дійсно вважаються цінними. Однак щоб продати грошовий знак бодай трішки дорожче за його номінальну вартість, він повинен бути в ідеальному стані.

«Якщо банкнота анциркулейтед, тобто ніколи не використовувалася, не має зім’ятих кутиків, чи видимих потертостей, її можна продати за непогану ціну. Визначити вартість такого грошового знаку складно, тож краще продавати його з аукціону, де «товар» зможуть оцінити експерти та колекціонери», – розповідає Віталій Ткач, автор спеціалізованого інтернет-порталу для нумізматів.

Варто зазначити, що продаж рідкісних купюр та монет в Україні зараз набув просто шаленої популярності. Особливо цінуються на аукціонах грошові знаки із обмежених серій, а також монети із браком карбування. Подекуди за такий унікальний екземпляр можна отримати навіть більше, ніж $1000.

Натрапити на цінну монету українці можуть будь-де. До прикладу нещодавно одному з клієнтів супермаркету АТБ дали із рештою монету номіналом 1 гривня, викарбувану у 1995 році. Чоловік виставив копійку на аукціон та продав за 1000 грн.