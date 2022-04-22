Розетки більше не існує, тепер буде інший магазин

Найбільший в Уркраїні онлайн-магазин Rozetka врешті відновив роботу, проте змінив назву на «Сміливість». Нове ім’я відомого бренду вже зазначили на офіційному сайті компанії. Такі нововведення ритейлер впровадив у зв’язку із участю в проекті Brave Ukraina.





Своє рішення змінити назву в Rozetka обгрунтували мужньою поведінкою працівників, які без остраху виконують свої обов’язки навіть під-час війни.

«Звісно ж найбільша сміливість – боронити свою батьківщину на фронті. Та не менша сміливість потрібна й для того, щоб приймати замовлення, доставляти товари, видавати замовлення коли йде війна. Все це робили наші працівники, мужньо та без жодних скарг», – зазначив власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін.

Керівник компанії зазначив, що його працівники доставляв товари додому клієнтам похилого віку, а також захищали від мародерів майно на складах. Багато з них працювали навіть в нічну зміну, до того ж понад 150 працівників Rozetka вступили до лав збройних сил України.

Наразі ж Rozetka, незважаючи на труднощі, потроху повертається до роботи. к компанії вже поновилися близько 400 колишніх працівників. Відкрилися 118 із 270 магазинів. Запрацювали точки видачі у 48 містах України, зокрема у деокупованих Чернігові та Сумах. Rozetka знову почала працювати навіть небезпечних регіонах, зокрема Харкові.

Незабаром доставка товарів стане можливою й у звільнених містечках Київської області Бучі, Ірпіні та ін. А в самій столиці відкрився новий магазин на просп. Степана Бандери. Кур’єрська доставка від Rozetka наразі здіснюється через Нову пошту та «Укрпошту».

Нагадаємо, що за перші кілька тижнів війни компанії Rozetka довелося дуже нелегко. ЇЇ оборот скоротився аж у 170 разів, а більшу частину працівників довелося скоротити, адже платити їм заробітну плату за таких умов було просто нічим.