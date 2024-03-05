Опитування показало, які подарунки хочуть отримати українки на 8 Березня

Трохи більше третини жінок (34%) висловили бажання отримати на 8 Березня практичний подарунок. Йдеться про презент, який можна буде використовувати в повсякденному житті. Про такі результати свідчить опитування GSMinfo в соціальних мережах.

21% українок хотіли б отримати подарунок-сюрприз. Не проти отримання стандартного подарунка – квітів, солодощів, косметичних наборів – виступили 15% опитаних жінок.

Інші 15% хочуть, щоб їм подарували оригінальний подарунок, який не схожий на традиційні. Частка тих, хто не хоче отримати жодного презенту, становила 12%.

40% українців готові виділити на подарунок не більше 1 тисяч гривень, 23% – до 500 гривень. Про готовність придбати подарунок за 2500 гривень повідомили 15% респондентів. Для 11% гранична сума – 3000 тисячі гривень, для 10% – 5 тисяч гривень. Частка тих, хто не закладає на подарунок конкретної суми, становила 1%.