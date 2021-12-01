Сім разів відміряй один раз видай пенсію або як в Україні пенсію перераховували

Починаючи з грудня 2021 року і до кінця 2022 року у Верховній Раді 7 разів повинні перерахувати розмір пенсій для українців. Ні, на жаль, не сім разів піднімуть розмір пенсії, а перерахують кожній категорії в загальній кількості 7 разів. На мінімальних виплатах перерахунки фактично не позначаться. Їх розміру не буде вистачати навіть для задоволення базових потреб людини.





В Україні одна з найнижчих пенсій в Європі. Напевно, кожен би хотів, щоб його пенсію перерахували 1 раз і збільшили на 300-400%. Але замість цього маємо зовсім невтішні прогнози.

Графік перерахунку пенсійних виплат

Отже, в грудні 2021 року перерахунок проведуть для тих, хто отримує максимальний розмір пенсії, а також мінімалку. Перерахунок торкнеться громадян від 75 до 80 років. Ще в грудні переглянуть пенсії для тих, хто:

виконав вимоги щодо стажу;

отримує доплати за стаж;

пенсіонери у віці від 75 до 80 років.

У січні 2022 року переглянуть розмір виплат «чорнобильцям» та жінкам, народженим в 1962 році (пенсіонерки отримуватимуть на 9% більше). Депутати навіть обіцяють підвищити розміри виплат. Так, наприклад, ті громадяни, які отримали інвалідність на Чорнобильській АЕС будуть отримувати:

інваліди першої групи 6000 грн;

інваліди другої групи 4800 грн;

інваліди третьої групи 3700 грн.

У березні 2022 року третій перерахунок, а точніше планова індексація пенсій, але тільки для тих, кого не торкнулася та сама індексація у 2017 році.

У квітні хороші звістки чекають працюючих пенсіонерів. Далі в липні збільшать прожитковий мінімум, автоматично підвищиться і мінімальна пенсія. Її розмір складе 2027 гривень. А ось максимальна пенсія зросте до 20 270 гривень.

У жовтні введуть доплати для літніх (70 +). Їм додадуть 300 гривень. І вже в грудні 2022 проведуть останнє, сьоме, підвищення. Знову збільшать мінімальну пенсію. Її розмір складе 2093 грн.