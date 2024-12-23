В Украине мобилизуют забронированных: причина – ошибка при оформлении отсрочки

Военнообязанным украинцам разъяснили, по какой причине данные о бронировании могут не «подтягиваться» в реестр «Оберіг». Соответствующая публикация появилась на официальном Telegram-канале Сухопутных войск в ответ на слухи о мобилизации забронированных. В публикации пресс-служба сухопутных войск назвала такую информацию манипулятивной и посоветовала украинцам соответствующим образом оформлять свои отсрочки.

Почему некоторые отсрочки не отражаются в реестре «Оберіг»?

В сообщении Сухопутных войск говорится о том, что бронирование военнообязанных включает в себя процедуру оформления отсрочки от призыва в ТЦК. Однако, если формирование списка забронированных и его подписания происходит в «Дія», в ТЦК обращаться уже не нужно. Данные о получении военнообязанными отсрочки автоматически попадают в реестр «Оберіг». Это происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 года.

Но если процедура проходит без использования «Дія», данные о бронировании самостоятельно не «подтянутся» в «Оберіг». В этом случае нужно отправить специальное сообщение в ТЦК и СП, где стоит на учете забронированный. Тогда сотрудники военкомата лично внесут данные о отсрочке в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а забронированного гражданина возьмут на специальный военный учет.

Что может произойти, если в «Оберіг» не будет данных о броне?

Если процедура получения отсрочки не завершена или выполнена неправильно, в системе «Оберіг» военнообязанный будет считаться подлежащим мобилизации. Так что, когда его задержат представители ТЦК и СП, гражданин не сможет доказать, что имеет бронь.

В Сухопутных войсках посоветовали военнообязанным ответственно подходить к процедуре бронирования и выполнять ее согласно предписаниям законодательства. Если же возникают определенные вопросы или неточности, лучше сразу обратиться в ТЦК и СП. Ведь большинство ошибок при оформлении отсрочки происходит именно из-за незнания гражданами правил и законодательных тонкостей.