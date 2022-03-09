В Росії закінчились долари: біля банкоматів черги навіть вночі

У Росії стрімко зменшується кількість іноземної валюти. З 9 березня центробанк країни-агресора запровадив обмеження, згідно з яким громадяни можуть зняти зі своїх рахунків не більше 10 тис. дол. у американській валюті. Решту видаватимуть у рублях, які в стосунку до долара вже знецінилися майже втричі.





Щоб встигнути зняти хоча б частину своїх заощаджень у твердій валюті, росіяни проводять по кілька годин у черзі до банкомату. Люди приходять за грішми навіть уночі. Та все одно далеко не кожному вдається отримати заповітні долари, адже від такого напливу бажаючих у банкоматах постійно закінчується готівка.

Тим часом запаси іноземної валюти в РФ тануть просто на очах. Через численні санкції за війну в Україні, до Росії просто перестали постачати долари та євро. Тож навіть в обмінниках росіянам «ловити нічого». Придбати іноземну готівку на чорному ринку вкрай складно. А якщо і вдається знайти продавця валюти, за один долар доведеться віддати близько 300 рублів. Це більш ніж в три рази дорожче, ніж до війни.

Варто зазначити, що за даними Центрального банку РФ близько 90% валютних вкладів росіян є меншими за 10 тис. дол. Тож теоретично у більшості громадян є можливість зняти усі свої заощадження у «зелених». Однак цей процес наразі перетворився у справжній квест. Не кажучи вже про те, що як тільки запаси іноземної готівки у російських банках вичерпаються, в країні почнеться справжнісінька валютна паніка.

Нагадаємо, що на останні два тижні Росія встигла вибитися в лідери серед підсанкційних країн. Таких економічних обмежень не зазнавали навіть Північна Корея та Іран. Тож вихід з російського ринку відомих торгових марок, закриття безлічі магазинів та дефіцит іноземної валюти – це лише початок економічного краху, якого незабаром зазнає окупант.

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