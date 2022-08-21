Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Cегодня, 21 августа, Луна находится в знаке Близнецы. Удачный момент для работы с информацией и непродолжительных путешествий, а также проведения переговоров. В этот день, 24-й по лунному календарю, в Древнем Египте начинали закладку пирамид. В наше время период по-прежнему хорош для старта новых проектов, осуществления глобальных и долгосрочных планов. С финансовой точки зрения дата опасная — серьезные приобретения и вложения лучше отложить на потом.





♈ Овен

Решение, которое вам предстоит принять, трудное. Но ваша неспособность действовать своевременно, быстро ориентироваться в экстренной ситуации могут вызвать еще больше проблем. Так что прежде чем совершить первый шаг, тщательно взвесьте риски и продумайте любое возможное ЧП на пути к цели. Составьте список плюсов и минусов, а затем просто следуйте тому, что подсказывает ваша интуиция. Знайте, что вы приземлитесь на ноги — несмотря ни на что. И не бойтесь совершить ошибку, сохраняйте спокойствие.

Космический совет: доверьтесь своему чутью.

♉ Телец

Это прекрасное время, чтобы оглянуться на прошлое и все, чему оно вас научило. Проявите благодарность и за хорошее, и за плохое: за все трудности и испытания. Именно они сделали вас тем, кем вы являетесь сегодня. Найдите минутку, чтобы подумать о траектории вашей карьеры, проанализируйте ошибки, совершенные на пути к еще недостигнутой цели, оцените свои силы трезво, с учетом всех обстоятельств. И действуйте, исполняйте мечты. Помните, вы уже сделали много, уже можете собой гордиться.

Космический совет: подведите итоги, вам есть за что себя похвалить.

♊ Близнецы

Оптимизм — это дар, Близнецы. Но сколько оптимизма — слишком много? Когда нужно быть осторожным, чтобы не соскользнуть в болото заблуждений? Есть причина, по которой не получилось ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. Делайте выводы и ступайте осторожно. Вы же не хотите повторить ту же ошибку еще раз? Но все же отказываться от своей сияющей улыбки не смейте, благодаря ей вы делаете себя и окружающих счастливее.

Космический совет: в позитивном взгляде на жизнь ваша сила.

♋ Рак

Ваши дни игры в королеву драмы позади. В эти выходные вы чувствуете себя отлично — бодры, веселы, не боитесь сложностей. Неудивительно, что вы хотите увидеться с близкими и пофлиртовать с незнакомцами! Но будьте внимательны, слишком уж сегодня велик риск быть неправильно понятым. Думайте, прежде чем сказать. Может, некоторые слова и вовсе не должны быть произнесены. Не играйте с чувствами других, будьте честны, однако не забывайте о важности дипломатии.

Космический совет: будьте осторожны в общении, ваши слова могут ранить близких.

♌ Лев

У каждого есть уязвимое место. И у вас, и у ваших близких может наступить темный период сомнений, разочарований и ощущения безвыходности. Вспомните свои «черные полосы», ощутите снова, каково это. Так вы сможете лучше понять окружающих. Постарайтесь сегодня быть внимательными к родным, приятелям и коллегам, позвоните маме и лучшей подруге, спросите, все ли у них в порядке. Ваше надежное плечо может стать спасением для утопающего в мрачных думах человека.

Космический совет: поддержите друзей, они нуждаются в вас.

♍ Дева

У многих дальновидных Дев всегда под рукой план на всю оставшуюся жизнь. Представители этого знака всегда знают, кем и в каких обстоятельствах хотят быть к определенному этапу жизненного пути. Однако реальность порой сильно отличается от представлений о будущем, неожиданные повороты возможны и в вашей истории. Поймите и примите — это не хорошо и не плохо. Не стоит продолжать слепое следование принятым ранее установкам, пора сбросить старую кожу и обновиться. Пришло время стать тем, кем вы всегда должны были быть.

Космический совет: откажитесь от устаревших убеждений.

♎ Весы

Если вы собираетесь заключить сделку с дьяволом, будут последствия, Весы. Именно к ним вы должны быть готовы сегодня. Проявите осторожность, не стоит верить всему сказанному со стороны и бездумно пускаться в сомнительные авантюры. Не забывайте о личных границах и не поддавайтесь давлению со стороны. Звезды требуют от вас собранности и внимательности, а также целеустремленности. Не отвлекайтесь от своего плана, идите к мечте, не ищите легких путей и не поддавайтесь соблазнам.

Космический совет: принимая решение, оценивайте возможные последствия.

♏ Скорпион

Ну же, Скорпионы! Пора сбросить трагичную маску и улыбнуться собственной жизни и всей Вселенной! Вам категорически запрещено сегодня погружаться в негативные мысли и подпускать страх близко к сердцу. Еще хуже пытаться взять под личный контроль мироздание. Это невозможно! Даже если дела идут не самым лучшим образом, помните, что все происходит ради вашего блага — рано или поздно вы пожнете щедрые плоды. Доверяйте себе и высшим силам, ведущим вас по жизненному пути. Ваше от вас не ускользнет.

Космический совет: расслабьтесь и не пытайтесь все контролировать.

♐ Стрелец

Сегодня вы чувствуете ностальгию. Ностальгия по тому, кем вы были раньше, по более простым и беззаботным временам, легкой и незатейливой юной жизни. Не сопротивляйтесь. Дайте себе разрешение на путешествие во времени, посетите свои прошлые версии и посмотрите, как далеко продвинулись с тех пор в собственном развитии. Некоторых Стрельцов может одолеть необъяснимое желание обратиться к друзьям, с которыми в прошлом была особая связь. Не позволяйте своему эго помешать возрождению таких связей.

Космический совет: напишите человеку, которого вы так часто вспоминаете.

♑ Козерог

Искра важна — в любви, дружбе, работе и творчестве, без нее не разгорается пламя. Думайте об этом сегодня, когда будете искать вдохновение и решать текущие жизненные и профессиональные задачи. Чтобы эту искру поймать, объединитесь с соратниками и коллегами, попробуйте вместе создать нечто интересное и увлекательное. Ваша цель станет намного ближе, если возьметесь за работу вместе, а не в одиночку. Поиск надежного плеча товарища — вот ваша задача на сегодня.

Космический совет: найдите творческих единомышленников и воплотите мечту.

♒ Водолей

Водолеям часто не везет в любви, но это не проклятие, а всего лишь путь к тому самому человеку. Для представителей знака важно сегодня поразмышлять не над трагедиями личной жизни, а о причинах этих трагедий. Некоторые очень удивятся, поняв, как сами довели свои отношения до краха. Виной тому стали стены, которые так любят строить Водолеи. Не отделяйте себя от второй половины, открывайтесь, чувствуйте, не прячась. Дайте шанс поклоннику, пойдите на перемирие сами, расскажите о своих тайнах. В ответ получите благодарность близкого человека и всей Вселенной.

Космический совет: откажитесь от воздвигнутых вами границ и барьеров.

♊ Рыбы

Вам не нужно ждать особого случая, чтобы побаловать себя. Если вы чувствуете желание путешествовать, забронируйте билет! Если хотите испытать собственные силы, действуйте! Невероятное количество открытий ждет на пути человека, живо интересующегося миром и его тайнами, людьми и их чувствами. Не отказывайте своему вдохновению и смело пускайтесь в изучение новых граней своей души, в путь ко всему необычному, неиспробованному и такому желанному!

Космический совет: постижение неизведанного приведет к потрясающим открытиям.