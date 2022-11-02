Курс долара по 50 грн у 2023 році більше не актуальний: Кабмін

У Кабінеті міністрів України проголосували за зміну кількох базових макроекономічних показників в проекті бюджету 2023 року на більш оптимістичні. У другому читанні Верховна Рада розгляне оновлену версію держбюджету, в якій очікуваний курс долара на кінець року знизився з 50 грн/$ до 45,8 грн/$, а інфляція – з 30% до 28%. Щоправда показник зростання ВВП на думку міністрів наступного року не дотягне до 4,6%. Тож в документі його зменшили до 3,2%.

Новину про зміни в проекті державного бюджету повідомив заступник очільника фінансового комітету Ради, нардеп Ярослав Железняк. Він зазначив, що не зважаючи на зменшення у документі показників доларового максимуму, очікуваний середньорічний курс на 2023 рік не змінився. Він залишився на рівні 42,2 грн/$.

При цьому в проекті держбюджету вказана ще низка макроекономічний показників, зокрема:

доходи бюджету – 1,3 трлн грн (у другому читанні – на 50 млрд грн більше);

витрати бюджету – 2,6 трлн грн (у другому читанні на 66,8 млрд грн більше);

дефіцит бюджету– $38 млрд або 20% ВВП;

граничний дефіцит – 20,6% ВВП;

прожитковий мінімум – на рівні 2589 грн;

мінімальна зарплатня – 6700 грн.

Крім того в оновленому проекті бюджету збільшили суму очікуваного доходу Національного банку з 19,5 млрд грн до 35,5 млрд грн.

Що стосується пріоритетних галузей, які будуть фінансуватися в першу чергу, то ними залишилися оборона країни та безпека її громадян. На боротьбу з військами рф з бюджету буде виділено рекордну суму – 1 трлн грн, а це близько 18% річного ВВП країни.

Як зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, фінансування армії під час війни повинно бути на першому місці. Звісно допомога міжнародних партнерів теж є для нас дуже важливою. Однак у забезпеченні військових ЗСУ всім необхідним Україна повинна в першу чергу спиратися на свої власні ресурси.