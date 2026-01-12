Vodafone розпочав відкрите тестування 5G у Львові: де ловить і як спробувати

Слідом за колегами по ринку, мобільний оператор Vodafone Україна 12 січня оголосив про старт масштабного відкритого тестування мережі п’ятого покоління у Львові. Пілотний проєкт, що працює в діапазоні 3500 МГц, триватиме орієнтовно до кінця 2026 року.

Зона покриття

Наразі 5G від Vodafone доступний у центральній частині міста, прилеглих районах, а також на території Львівської політехніки. Найближчим часом оператор планує покрити Головний залізничний вокзал, щоб перевірити стабільність мережі в умовах великого скупчення людей.

Умови користування Долучитися до тест-драйву можуть усі абоненти без додаткової плати — трафік у 5G тарифікується так само як і 4G, згідно з вашим поточним пакетом. Новий стандарт забезпечить перегляд 4K-відео без затримок та кращий досвід у мобільному геймінгу.

Як підключитися?

Щоб скористатися 5G, необхідно:

Мати смартфон із підтримкою 5G (в налаштуваннях має бути ввімкнений відповідний тип мережі). Мати USIM-картку (якщо у вас працює 4G, то карта підходить). Перевірити готовність сім-карти можна за допомогою запиту *222#.

Гендиректорка Vodafone Україна Ольга Устинова наголосила, що це не просто експеримент, а впровадження моделі, вже перевіреної європейським досвідом групи Vodafone, де 5G працює з 2019 року.