Стало відомо, коли в Україні запрацює 5G

5G інтернет скоро буде і в Україні. Правда поки що в тестовому режимі, але доступний для роботи. Перший пробний запуск вже заплановано на кінець жовтня. Про це офіційно заявили представники компаній Huawei та Vodafone Україна. Саме під час презентації Huawei Road Show 2021 було оголошено про появу нового інтернету.





Відомо поки що небагато, а саме: радіочастота коливатиметься у межах 3700-3800 МГц, а ширина каналу дорівнюватиме 100 МГц.

Національна комісія з питань регулювання зв’язку та інформатизації вже підтримала проєкт. Тож залишається провести підготовчі роботи та стартувати. Україна з нетерпінням чекає цих змін. Адже вже велика кількість смартфонів має функцію 5G.

У лютому 2022 року уряд планує провести аукціон на продаж компаніям ліцензії. Але його вже декілька разів переносили. Причиною тому є відсутність необхідних радіочастотних ресурсів. Та наразі всі технічні питання вирішені. Тепер очікуємо тестування системи та продажу ліцензій на 5G.

Експерти розповіли й про інші труднощі. По-перше, мобільні оператори не бачать перспектив та ідей, щодо монетизації 5G. Агросфера набагато перспективніша у цьому напрямі. Також очікується, що найближчим часом населення активно використовуватиме 4G та не поспішатиме переходити на новий рівень. Компаніям же ця тема більш близька та цікава.

Першу антену планують поставити у Києві на території Інноваційного парку UNIT, що поряд зі станцією метро Дорогожичі. Користуватися інтернетом зможуть IT-компанії та резиденти UNIT. City. Звичайні сім-карти не підійдуть, тому випустять спеціальні та гібридні.

Для реалізації проєкту на 100%, Україна має витратити 4,6 млрд. гривень. Це необхідні витрати за 2021-2023 роки. Але з невідомої причини у 2021 році фінансування зупинилося. Як уряд діятиме далі, наразі невідомо.