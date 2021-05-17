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Як зі старого смартфона на Android зробити приховану камеру

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Купили новий смартфон і не знаєте, що зробити зі старим? Не поспішайте викидати його або продавати на вторинному ринку. Пристрій можна за 5 хвилин перетворити в приховану камеру для спостереження. Далі в статті ви знайдете докладне керівництво, яке розповідає, як саме це зробити.


Як зробити приховану камеру зі смартфона

Скажемо відразу – ніяких спеціальних знань для досягнення мети не знадобиться. Все, що потрібно – завантажити додаток з плей маркету під назвою Alfred і виконати ряд простих операцій. Софт присутній в Play Market. Програма повністю безкоштовна. Потрібен тільки доступ до інтернету.

Alfred Видеонаблюдение камера
Alfred Видеонаблюдение камера
Завантажити QR-Code
Alfred Видеонаблюдение камера
Developer: Alfred Systems Inc.
Price: Free
  • Alfred Видеонаблюдение камера Screenshot
  • Alfred Видеонаблюдение камера Screenshot
  • Alfred Видеонаблюдение камера Screenshot
  • Alfred Видеонаблюдение камера Screenshot
  • Alfred Видеонаблюдение камера Screenshot

Після установки програми вам буде потрібно створити новий обліковий запис, або залогінитися за допомогою облікового запису Google. Після цього програма запитає у вас дозвіл на доступ до камери – даємо його, інакше нічого не вийде.

Наступне, що потрібно зробити – знайти місце для установки смартфона. Ясна річ, що на роботу пристрою в режимі прихованої камери буде йти багато ресурсів акумулятора, тому краще вибрати позицію, де є доступ до розетки і відразу підключити до неї гаджет. Так смартфон буде працювати безперебійно.

Як тільки ви визначитеся з локацією, варто перейти на сайт https://alfred.camera. На ньому потрібно увійти в той же обліковий запис, що й на смартфоні, після чого вибрати необхідну камеру.

Так, при бажанні за допомогою програми можна зробити навіть цілу систему прихованого відеоспостереження. Все обмежується тільки кількістю смартфонів у вашому арсеналі. Клацаємо на потрібний пристрій і на екрані комп’ютера буде відображатися зображення з його камери.

Усе. Готово. Так за п’ять хвилин ви перетворили старий смартфон в приховану камеру. Спосіб підходить не тільки для Android пристроїв, але і для iPhone. До того ж додаток адекватно працює і на моделях під управлінням старих версій ОС.

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