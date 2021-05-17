Як зі старого смартфона на Android зробити приховану камеру

Купили новий смартфон і не знаєте, що зробити зі старим? Не поспішайте викидати його або продавати на вторинному ринку. Пристрій можна за 5 хвилин перетворити в приховану камеру для спостереження. Далі в статті ви знайдете докладне керівництво, яке розповідає, як саме це зробити.





Як зробити приховану камеру зі смартфона

Скажемо відразу – ніяких спеціальних знань для досягнення мети не знадобиться. Все, що потрібно – завантажити додаток з плей маркету під назвою Alfred і виконати ряд простих операцій. Софт присутній в Play Market. Програма повністю безкоштовна. Потрібен тільки доступ до інтернету.

Після установки програми вам буде потрібно створити новий обліковий запис, або залогінитися за допомогою облікового запису Google. Після цього програма запитає у вас дозвіл на доступ до камери – даємо його, інакше нічого не вийде.

Наступне, що потрібно зробити – знайти місце для установки смартфона. Ясна річ, що на роботу пристрою в режимі прихованої камери буде йти багато ресурсів акумулятора, тому краще вибрати позицію, де є доступ до розетки і відразу підключити до неї гаджет. Так смартфон буде працювати безперебійно.

Як тільки ви визначитеся з локацією, варто перейти на сайт https://alfred.camera. На ньому потрібно увійти в той же обліковий запис, що й на смартфоні, після чого вибрати необхідну камеру.

Так, при бажанні за допомогою програми можна зробити навіть цілу систему прихованого відеоспостереження. Все обмежується тільки кількістю смартфонів у вашому арсеналі. Клацаємо на потрібний пристрій і на екрані комп’ютера буде відображатися зображення з його камери.

Усе. Готово. Так за п’ять хвилин ви перетворили старий смартфон в приховану камеру. Спосіб підходить не тільки для Android пристроїв, але і для iPhone. До того ж додаток адекватно працює і на моделях під управлінням старих версій ОС.