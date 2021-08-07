На скільки років зараз вистачає нового смартфона

Кожен користувач хоче при покупці новенького гаджета користуватися ним максимально довго. Особливо якщо куплений флагман і на нього витрачені великі гроші. Тому часто виникає питання – скільки здатний пропрацювати сучасний смартфон?





Тут, звичайно, багато що залежить від виробника, моделі і класу апарату. Довше живуть флагмани. Середньобюджетні смартфони, особливо китайські, можуть почати гальмувати вже через рік після виходу, і додатково виникають проблеми з зарядом батареї.

Нормальний же флагман без проблем пропрацює три роки за умови адекватного і дбайливого поводження з ним.

Але тут потрібно розділити два поняття – що значить, на скільки років вистачить телефону.

Перше – смартфон через рік-два просто застаріває морально, хоча при цьому він цілком працездатний.

Друге – смартфон стає повністю непрацездатним, тут багато що залежить, наскільки дбайливо використовувався апарат. У деяких людей є десятирічні смартфони, які цілком стерпно функціонують.

В середньому ж, в робочому стані гаджет зможе прожити до 3-5 років. При цьому застаріє його операційна система, зовнішній вигляд і функціонал в цілому.

Потрібно враховувати також, який час виробник підтримує свої смартфони. І лідер тут безумовно – компанія Apple. Вона оновлює власні гаджети аж 5 років. І саме цим пояснюється високий попит навіть на айфони 3-5-річної давності. Вони отримують оновлення операційної системи і працюють як новенькі.

Компанія Samsung оновлює свої смартфони на протязі 3 років. Термін підтримки у китайських виробників Xiaomi, Honor, Huawei, Vivo складає теж 3 роки.

А що буде, якщо операційна система перестане оновлюватися? Смартфон буде працювати як раніше, з ним нічого не станеться. До того ж, навіть коли виробник перестав випускати оновлення для конкретної моделі, на неї все одно приходять патчі безпеки. Це відбувається як мінімум протягом 3-4 років після того, як смартфон випущений, або ще рік, після того як виробник припинив оновлювати систему.

Тому при виборі смартфона потрібно прорахувати наступне – рік випуску смартфона, скільки часу виробник випускає оновлення операційної системи і безпеки та здійснює підтримку.