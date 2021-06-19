Експерти розповіли, що робити, якщо не заряджається смартфон на Android: 7 практичних порад

В один прекрасний день ви поставили телефон на зарядку, але батарея як була на нулі, так і залишилася. Потрібно терміново щось робити.





Багато з нас не дуже й дбає про правильну організацію процесу зарядки. Та що там – ми навіть забуваємо контролювати, як цей процес йде: підключаємо телефон до кабелю і йдемо по своїх справах. І тільки через годину або дві з подивом помічаємо: а гаджет і не зарядився.

Панікувати не потрібно. Часто буває так, що зарядка не йде з якоїсь простої причини, яку можна усунути своїми силами. А як саме – ми зараз розповімо.

1. Перезавантажте телефон

Зарядка відсутня тому, що при підключенні стався якийсь збій. Якщо це разовий випадок, звичайне перезавантаження його усуне. Всі фонові процеси завершаться, а разом з ними і той, що заважав підключенню.

Щоб швидко викликати меню управління живленням, натисніть і утримуйте кнопку живлення. Торкніться параметра «Перезавантаження».

Якщо після перезавантаження зарядка заробила в штатному режимі, значить проблема носила тимчасовий характер.

2. Переведіть телефон в безпечний режим

Безпечний режим – це ізольоване середовище, яке обмежує функціональність телефону тільки тим програмним забезпеченням, з яким він поставлявся виробником. Будь-які сторонні програми, встановлені користувачем, працювати в ньому не будуть.

Якщо в безпечному режимі живлення на телефон подається успішно, це говорить про те, що винна якась із програм. Швидше за все одна з тих, що були завантажені недавно.

Видаліть недавно встановлені програми (заодно ті, якими вже не користуєтеся, і всякі підозрілі, які невідомо як потрапили на телефон) і підключіть джерело живлення ще раз.

Щоб потрапити в безпечний режим на нових Android, натисніть і утримуйте кнопку живлення. У меню натисніть і утримуйте кнопку «Вимкнення». Після прийняття запиту телефон перезавантажиться в безпечному режимі. Для виходу з безпечного режиму ще раз перезавантажте пристрій.

Оболонки Android влаштовані по-різному, і перехід в безпечний режим на вашому девайсі може відбуватися інакше. Якщо не вийшло скористатися нашою інструкцією, уточніть в інтернеті, як це робиться конкретно для вашої моделі телефону.

3. Використовуйте інший кабель / адаптер / розетку

Якщо кабель або адаптер мають фізичні ушкодження, працювати вони навряд чи будуть. Іноді несправність криється на стороні джерела живлення – розетки, повербанка тощо.

Найпростіший спосіб з’ясувати, чи не винен в проблемі кабель – підключити через нього телефон до комп’ютера. Почули знайоме оповіщення про підключення нового пристрою? Тоді все гаразд.

Раз кабель функціонує, з’ясовуйте, що не так з адаптером або розеткою. Пам’ятайте, що потрібно віддавати перевагу оригінальним зарядним аксесуарам, або аксесуарам від надійних виробників, наприклад, Anker.

4. Переконайтеся, що відсутність зарядки не викликається багом

Якщо індикатор вказує на подачу живлення, але відсоток заряду не змінюється (або навпаки – телефон явно заряджається, а індикатор цього не показує) – це може бути багом. Встановлення менеджера батареї Ampere дасть точну відповідь, чи надходить струм в телефон або ж ні.

Ampere – це програма, яка дозволяє в будь-який момент побачити об’єм енергії, яка витрачається або надходить. Є у нього й інші корисні функції: моніторинг здоров’я акумулятора, поточної напруги і температури.

Після встановлення Ampere підключіть телефон до джерела живлення, запустіть додаток і подивіться, що він скаже. Якщо за фактом зарядка йде, але не відображається – це поширена помилка програмного забезпечення. Зазвичай виправляється перезавантаженням або скиданням до заводських налаштувань. У рідкісних випадках доводиться чекати патча від виробника.

Зворотна ситуація буває з телефонами Samsung: неможливо зарядити телефон, але в панелі повідомлень горить значок батареї, що заряджається. Це теж баг. Спробуйте оновити ОС або скинути налаштування до заводських. Якщо не хочете завантажувати Ampere, спробуйте інший спосіб перевірки: вимкніть телефон і поставте його на зарядку. Який індикатор відобразиться – тому і вірте.

5. Почистіть зарядний порт

Гарному контакту між телефоном і кабелем може заважати сміття в зарядному гнізді.

Огляньте порт телефону, видаліть видимі забруднення. Це робиться сухою ватною паличкою. Заштовхувати її занадто далеко всередину не варто, сильно терти теж.

Посвітіть ліхтариком. Якщо бруд знаходиться глибоко, спробуйте витягти його з допомогою зубочистки або скріпки для вилучення сім-карти.

6. Можливо в телефон потрапила вода?

Не варто шукати відповіді на запитання, чому це телефон неможливо зарядити, якщо до цього він побував під дощем або пірнув у ванну. Адже вода – найлютіший ворог всієї обчислювальної техніки.

По-хорошому на втоплений девайс взагалі не можна подавати живлення до тих пір, поки він повністю не просохне.

Відновити його після купання можна різними способами – покласти на певний час в тепле сухе місце, засипати рисом. Дехто навіть застосовує фен, але в цьому випадку треба чітко регулювати температуру і стежити за тим, щоб не перегріти смартфон. В середньому просушка займає близько доби.

Через 24 години можна спробувати поставити телефон на зарядку. Якщо ніяких критичних пошкоджень не відбулося, живлення буде подаватися в звичайному режимі.

7. Відвідайте сервісний центр

Цю рекомендацію ми даємо на той випадок, якщо розібратися з відсутністю зарядки своїми силами не вийшло. У сервісному центрі напевно розберуться, в чому була причина, і зможуть її усунути. Пощастило, якщо телефон все ще на гарантії – тоді за ремонт платити не доведеться. В іншому випадку доведеться сплатити вартість нових деталей і роботу майстра.

За живлення в телефоні відповідає безліч дрібних деталей, і в міру того, як корпуси стають тоншими, проблеми з зарядкою виникають все частіше. Особливого ставлення вимагають складні Android: їх механізми згину – додаткове вразливе місце, яке може бути причиною відсутності контакту з акумулятором.