Натрієві чи літієві акумулятори: яка технологія стане основною для електромобілів у найближчі 10 років

Натрій-іонні акумулятори поступово виходять на масовий ринок і можуть стати серйозною альтернативою літієвим батареям. Вони краще переносять сильні морози та використовують доступнішу сировину, однак за деякими характеристиками поки поступаються конкурентам.

Літій-іонні акумулятори залишаються основою сучасних електромобілів, домашніх систем резервного живлення та промислових накопичувачів енергії. Проте виробники дедалі активніше інвестують у натрій-іонну технологію, яка може зменшити залежність від літію та зробити виробництво батарей доступнішим. Перші комерційні проєкти вже реалізуються в Китаї, а великі компанії готуються до масштабного випуску нових акумуляторів.

У лютому 2026 року китайські компанії CATL і Changan представили серійний легковий автомобіль із натрій-іонною батареєю, вихід якого на ринок анонсували на середину року. У квітні CATL також уклала трирічну угоду з виробником систем накопичення енергії HyperStrong на постачання натрій-іонних акумуляторів загальною ємністю 60 ГВт·год. Це один із найбільших комерційних проєктів такого типу, хоча підписання контракту ще не означає, що весь обсяг батарей уже виготовлено.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), натрій-іонні технології поступово переходять від експериментальних розробок до промислового виробництва. Однак літієві батареї все ще мають суттєву перевагу за щільністю енергії, вартістю готових виробів та масштабами виробництва.

Чому натрієві акумулятори привертають увагу виробників

Обидва типи батарей працюють за схожим принципом: під час заряджання та розряджання іони переміщуються між двома електродами через електроліт. Основна відмінність полягає в матеріалі, який використовується для перенесення заряду. У традиційних акумуляторах це літій, а в новій технології — натрій, один із найпоширеніших хімічних елементів на планеті.

Натрій міститься у звичайній кухонній солі та морській воді, тому його сировинна база значно ширша. Це потенційно дозволяє зменшити залежність від видобутку літію та коливань цін на нього. Крім того, деякі натрій-іонні акумулятори можуть використовувати алюмінієві струмозбірники на обох електродах, скорочуючи потребу в дорожчій міді.

Водночас велика кількість натрію не гарантує автоматичного здешевлення готової батареї. Для виготовлення окремих типів катодів досі потрібні нікель і марганець, а виробництво анодів із твердого вуглецю потребує спеціального обладнання. Більшість промислових потужностей і ланцюгів постачання цих компонентів також зосереджена в Китаї.

За даними МЕА, натрій-іонні акумулятори поки займають незначну частину світового ринку. У 2025 році обсяг їхнього виробництва становив менш ніж 1% від виробництва літій-іонних батарей.

Літій залишається лідером за запасом енергії

Однією з головних характеристик акумулятора для електромобіля є питома щільність енергії. Вона показує, скільки електроенергії можна зберігати в батареї певної маси. Чим вищий цей показник, тим більший запас ходу автомобіль може отримати без збільшення ваги акумуляторного блока.

Згідно з оцінками МЕА за 2026 рік, сучасні акумуляторні технології мають такі показники:

Тип акумулятора Щільність енергії Натрій-іонний (Na-ion) До 175 Вт·год/кг Літій-залізо-фосфатний (LFP) До 205 Вт·год/кг Нікель-марганець-кобальтовий (NMC) До 265 Вт·год/кг

Через нижчу щільність енергії натрій-іонний акумулятор за однакової ємності зазвичай буде важчим або займатиме більше місця. За розрахунками МЕА, типовий електричний кросовер із такою батареєю може забезпечувати до 350 км пробігу, тоді як аналогічний автомобіль із літієвими акумуляторами — приблизно 400–600 км. Це орієнтовне порівняння, а не гарантований запас ходу конкретних моделей.

Проте натрієві батареї мають важливу перевагу, особливо актуальну для країн із холодними зимами. Новітні елементи здатні зберігати близько 90% номінальної ємності навіть за температури −40 °C. Це значно кращий результат, ніж у багатьох літій-залізо-фосфатних акумуляторів, характеристики яких помітно погіршуються на морозі.

Для українських водіїв така особливість може мати практичне значення. Узимку електромобілі часто втрачають частину доступного запасу ходу через низькі температури та витрати енергії на обігрів. Натрій-іонні батареї потенційно здатні зменшити ці втрати, хоча реальний результат залежатиме від конструкції автомобіля, системи терморегулювання та умов експлуатації.

Де натрієві батареї можуть виявитися вигіднішими

Експерти вважають, що натрій-іонні акумулятори навряд чи найближчим часом повністю замінять літієві в електромобілях із великим запасом ходу. Натомість вони можуть стати популярними в недорогих міських машинах, електроскутерах, комерційному транспорті та техніці, для якої маса батареї не є вирішальним чинником.

Ще перспективнішим напрямком називають стаціонарне накопичення електроенергії. Такі батареї можна використовувати для зберігання енергії сонячних електростанцій, підтримки електромереж і забезпечення резервного живлення будівель. У цих випадках розміри акумулятора часто менш важливі, ніж його довговічність, надійність і загальна вартість експлуатації.

Для України ця технологія може бути особливо цікавою в контексті розвитку домашніх систем резервного живлення. Сьогодні в таких рішеннях переважають літій-залізо-фосфатні акумулятори LFP, які добре підходять для регулярних циклів заряджання та розряджання. У майбутньому натрій-іонні батареї можуть розширити вибір, особливо для систем, розташованих у неопалюваних приміщеннях. Водночас їхня перевага залежатиме від ціни, ресурсу, температурних обмежень і сумісності з інверторами.

Китайська CATL уже працює над таким напрямком. У червні 2026 року компанія представила промислову систему накопичення енергії TENER Sodium, створену на основі натрій-іонних елементів. Виробник планує нарощувати постачання цих систем, зокрема на міжнародні ринки з 2027 року.

Головною перешкодою залишається економіка виробництва. Літій-іонні акумулятори вдосконалювалися десятиліттями, а величезні виробничі обсяги дозволили суттєво знизити їхню вартість. Особливо це стосується LFP-батарей, які вже стали одним із найдоступніших рішень для електромобілів і накопичувачів енергії.

Тому навіть дешевша сировина поки не гарантує, що натрій-іонний акумулятор обов’язково коштуватиме менше за літієвий аналог. Виробникам необхідно збільшити обсяги випуску, вдосконалити матеріали та підтвердити стабільність характеристик у процесі тривалої експлуатації.

Чи замінять натрієві акумулятори літієві

Найімовірніше, протягом наступного десятиліття обидві технології розвиватимуться паралельно. Літій-іонні акумулятори залишатимуться основним вибором для автомобілів, де важливі максимальний запас ходу, невелика вага та компактність батареї. Натрій-іонні можуть отримати перевагу в дешевших транспортних засобах, промислових накопичувачах і системах, які повинні стабільно працювати за низьких температур.

МЕА також звертає увагу на перспективу комбінованих акумуляторів, у яких літій-іонні та натрій-іонні елементи працюватимуть разом. Таке рішення потенційно дозволить поєднати високу щільність енергії літію з кращими характеристиками натрію на морозі.

Отже, майбутнє акумуляторної галузі навряд чи визначатиметься перемогою однієї технології над іншою. Значно реалістичнішим виглядає ринок, на якому виробники використовуватимуть різні типи батарей залежно від потреб конкретного пристрою. Для споживачів це означатиме ширший вибір електромобілів і систем накопичення енергії, а з часом — потенційно доступніші рішення.