Натриевые или литиевые аккумуляторы: какая технология станет основной для электромобилей в ближайшие 10 лет

Натрий-ионные аккумуляторы постепенно выходят на массовый рынок и могут стать серьёзной альтернативой литиевым батареям. Они лучше переносят сильные морозы и используют более доступное сырьё, однако по некоторым характеристикам пока уступают конкурентам.

Литий-ионные аккумуляторы по-прежнему являются основой современных электромобилей, домашних систем резервного питания и промышленных накопителей энергии. Однако производители всё активнее инвестируют в натрий-ионную технологию, которая может снизить зависимость от лития и сделать производство батарей более доступным. Первые коммерческие проекты уже реализуются в Китае, а крупные компании готовятся к масштабному выпуску новых аккумуляторов.

В феврале 2026 года китайские компании CATL и Changan представили серийный легковой автомобиль с натрий-ионной батареей, выход которого на рынок был анонсирован на середину года. В апреле CATL также заключила трехлетнее соглашение с производителем систем накопления энергии HyperStrong на поставку натрий-ионных аккумуляторов общей ёмкостью 60 ГВт·ч. Это один из крупнейших коммерческих проектов такого рода, хотя подписание контракта ещё не означает, что весь объём батарей уже изготовлен.

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По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), натрий-ионные технологии постепенно переходят от экспериментальных разработок к промышленному производству. Однако литиевые батареи по-прежнему обладают существенным преимуществом по плотности энергии, стоимости готовой продукции и масштабам производства.

Почему натриевые аккумуляторы привлекают внимание производителей

Оба типа батарей работают по схожему принципу: во время зарядки и разрядки ионы перемещаются между двумя электродами через электролит. Основное отличие заключается в материале, используемом для переноса заряда. В традиционных аккумуляторах это литий, а в новой технологии — натрий, один из самых распространённых химических элементов на планете.

Натрий содержится в обычной поваренной соли и морской воде, поэтому его сырьевая база значительно шире. Это потенциально позволяет снизить зависимость от добычи лития и колебаний цен на него. Кроме того, в некоторых натрий-ионных аккумуляторах могут использоваться алюминиевые токосборники на обоих электродах, что сокращает потребность в более дорогой меди.

В то же время большое количество натрия не гарантирует автоматического удешевления готовой батареи. Для изготовления отдельных типов катодов по-прежнему требуются никель и марганец, а производство анодов из твердого углерода требует специального оборудования. Большинство промышленных мощностей и цепочек поставок этих компонентов также сосредоточено в Китае.

По данным МЭА, натрий-ионные аккумуляторы пока занимают незначительную долю мирового рынка. В 2025 году объем их производства составил менее 1 % от объема производства литий-ионных батарей.

Литий по-прежнему лидирует по запасу энергии

Одной из основных характеристик аккумулятора для электромобиля является удельная плотность энергии. Она показывает, сколько электроэнергии можно хранить в батарее определенной массы. Чем выше этот показатель, тем больший запас хода автомобиль может получить без увеличения веса аккумуляторного блока.

Согласно оценкам МЭА за 2026 год, современные аккумуляторные технологии имеют следующие показатели:

Тип аккумулятора Плотность энергии Натрий-ионный (Na-ion) До 175 Вт·ч/кг Литий-железо-фосфатный (LFP) До 205 Вт·ч/кг Никель-марганец-кобальт (NMC) До 265 Вт·ч/кг

Из-за более низкой энергетической плотности натрий-ионный аккумулятор при одинаковой ёмкости, как правило, будет тяжелее или займет больше места. По расчетам МЕА, типичный электрический кроссовер с такой батареей может обеспечивать до 350 км пробега, тогда как аналогичный автомобиль с литиевыми аккумуляторами — примерно 400–600 км. Это ориентировочное сравнение, а не гарантированный запас хода конкретных моделей.

Однако натриевые батареи обладают важным преимуществом, особенно актуальным для стран с холодными зимами. Новейшие элементы способны сохранять около 90 % номинальной ёмкости даже при температуре −40 °C. Это значительно лучший результат, чем у многих литий-железо-фосфатных аккумуляторов, характеристики которых заметно ухудшаются на морозе.

Для украинских водителей такая особенность может иметь практическое значение. Зимой электромобили часто теряют часть доступного запаса хода из-за низких температур и затрат энергии на обогрев. Натрий-ионные батареи потенциально способны уменьшить эти потери, хотя реальный результат будет зависеть от конструкции автомобиля, системы терморегулирования и условий эксплуатации.

В каких случаях натриевые батареи могут оказаться более выгодными

Эксперты считают, что натрий-ионные аккумуляторы вряд ли в ближайшее время полностью заменят литиевые в электромобилях с большим запасом хода. Зато они могут стать популярными в недорогих городских автомобилях, электроскутерах, коммерческом транспорте и технике, для которой масса батареи не является решающим фактором.

Еще более перспективным направлением считается стационарное накопление электроэнергии. Такие батареи можно использовать для хранения энергии солнечных электростанций, поддержания электросетей и обеспечения резервного питания зданий. В этих случаях размеры аккумулятора зачастую менее важны, чем его долговечность, надежность и общая стоимость эксплуатации.

Для Украины эта технология может быть особенно интересна в контексте развития домашних систем резервного питания. Сегодня в таких решениях преобладают литий-железо-фосфатные аккумуляторы LFP, которые хорошо подходят для регулярных циклов заряда и разряда. В будущем натрий-ионные батареи могут расширить выбор, особенно для систем, расположенных в неотапливаемых помещениях. В то же время их преимущество будет зависеть от цены, ресурса, температурных ограничений и совместимости с инверторами.

Китайская компания CATL уже работает в этом направлении. В июне 2026 года компания представила промышленную систему накопления энергии TENER Sodium, созданную на основе натрий-ионных элементов. Производитель планирует наращивать поставки этих систем, в частности на международные рынки, с 2027 года.

Главным препятствием по-прежнему является экономика производства. Литий-ионные аккумуляторы совершенствовались на протяжении десятилетий, а огромные объемы производства позволили существенно снизить их стоимость. Особенно это касается LFP-батарей, которые уже стали одним из самых доступных решений для электромобилей и накопителей энергии.

Поэтому даже более дешевое сырье пока не гарантирует, что натрий-ионный аккумулятор обязательно будет стоить дешевле литиевого аналога. Производителям необходимо увеличить объемы выпуска, усовершенствовать материалы и подтвердить стабильность характеристик в процессе длительной эксплуатации.

Заменят литиевые аккумуляторы натриевые?

Скорее всего, в течение следующего десятилетия обе технологии будут развиваться параллельно. Литий-ионные аккумуляторы останутся основным выбором для автомобилей, где важны максимальный запас хода, небольшой вес и компактность батареи. Натрий-ионные аккумуляторы могут получить преимущество в более дешевых транспортных средствах, промышленных накопителях и системах, которые должны стабильно работать при низких температурах.

МЕА также обращает внимание на перспективу создания комбинированных аккумуляторов, в которых литий-ионные и натрий-ионные элементы будут работать совместно. Такое решение потенциально позволит совместить высокую энергетическую плотность лития с лучшими характеристиками натрия при низких температурах.

Таким образом, будущее аккумуляторной отрасли вряд ли будет определяться превосходством одной технологии над другой. Гораздо более реалистичным представляется рынок, на котором производители будут использовать различные типы батарей в зависимости от потребностей конкретного устройства. Для потребителей это будет означать более широкий выбор электромобилей и систем накопления энергии, а со временем — потенциально более доступные решения.