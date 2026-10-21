В мире меняют систему исчисления времени: неожиданное поведение Земли заставило учёных принять историческое решение

Международные эксперты решили отказаться от практики корректировки всемирного времени на одну секунду. Причиной стали изменения скорости вращения Земли и риски для современных технологий.

Международное сообщество метрологов приняло решение, которое изменит принципы исчисления времени, действовавшие более полувека. Начиная с 20 мая 2027 года, всемирное координированное время UTC станет непрерывным и больше не будет требовать периодического добавления или удаления так называемых високосных секунд.

Соответствующую резолюцию утвердила 28-я Генеральная конференция по мерам и весам в октябре 2026 года. Изначально реформу планировали провести не позднее 2035 года, однако из-за особенностей вращения нашей планеты и потенциальных угроз цифровой инфраструктуре было решено ускорить её проведение.

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Зачем учёные добавляли лишнюю секунду

Человечество привыкло считать, что сутки длятся ровно 24 часа, а каждая минута состоит из 60 секунд. На самом деле скорость вращения Земли постоянно меняется, хотя эти колебания настолько незначительны, что человек не может их ощутить.

Основой современного измерения времени являются атомные часы, в которых используются чрезвычайно стабильные колебания атомов. Именно благодаря им обеспечивается синхронизация компьютерных сетей, спутниковой навигации, банковских операций и телекоммуникаций.

Однако существует и астрономическое время UT1, которое определяется по фактическому вращению нашей планеты. В отличие от атомных часов, Земля не способна поддерживать абсолютно равномерный темп.

Чтобы согласовать эти две системы, в 1972 году был введён механизм високосных секунд. Когда разница между UTC и астрономическим временем приближалась к установленному пределу в 0,9 секунды, специалисты могли добавить одну секунду.

В таком случае вместо обычного перехода с 23:59:59 на 00:00:00 часы сначала показывали 23:59:60.

По данным американского Национального института стандартов и технологий (NIST), с момента введения системы было добавлено 27 таких секунд. Последняя корректировка состоялась 31 декабря 2016 года.

Земля начала вращаться быстрее, чем ожидалось

Главной причиной пересмотра международных правил стало необычное поведение нашей планеты.

На протяжении миллионов лет вращение Земли постепенно замедляется. Значительную роль в этом играет Луна, гравитационное воздействие которой вызывает приливные процессы и постепенное замедление вращения планеты.

Однако в более короткие промежутки времени ситуация значительно сложнее. На скорость вращения влияют перемещения вещества в земном ядре, атмосферные процессы, океанические течения и перераспределение массы на поверхности планеты.

Примерно с 2020 года учёные зафиксировали период аномально быстрого вращения Земли. Некоторые сутки оказались короче стандартных 24 часов более чем на одну миллисекунду.

Например, 10 июля 2025 года продолжительность суток была примерно на 1,37 миллисекунды меньше 86 400 секунд. В 2026 году вращение несколько замедлилось, но предыдущие колебания продемонстрировали, насколько сложно прогнозировать поведение планеты.

Это привело к ситуации, с которой специалисты ранее никогда не сталкивались на практике: вместо дополнительной секунды мог возникнуть вопрос о её исключении.

Такой механизм называют отрицательной високосной секундой. В этом случае время должно было бы перейти с 23:59:58 сразу на 00:00:00, пропустив одну секунду.

По оценкам экспертов Международной службы вращения Земли (IERS), вероятность необходимости такой корректировки к 2035 году составляла примерно 30 %. Именно эта оценка была приведена в резолюции Генеральной конференции по мерам и весам.

Всего одна секунда уже вызывала серьезные проблемы в интернете

Обычный человек вряд ли заметит, если сутки продлятся на секунду дольше или короче. Однако для современных компьютерных систем даже столь незначительное отклонение может иметь серьёзные последствия.

Банковские платформы, биржи, серверы и системы управления инфраструктурой используют точное время для определения последовательности операций. Если время неожиданно изменяется, программное обеспечение может некорректно обрабатывать события, приводить к ошибкам в базах данных или терять синхронизацию между устройствами.

Подобные проблемы уже возникали.

В июне 2012 года дополнительная секунда привела к сбоям в работе части серверов под управлением Linux. Пострадали популярные интернет-сервисы, в частности Reddit, а также системы бронирования авиабилетов.

Из-за технических неполадок сотрудникам некоторых авиакомпаний, в том числе Qantas, приходилось регистрировать пассажиров вручную. Причиной стали программные ошибки, проявившиеся при корректировке системного времени.

С тех пор технологические компании разработали собственные механизмы защиты.

Например, Google использует технологию leap smear. Вместо мгновенного добавления секунды компания постепенно распределяет её в течение 24 часов, едва заметно изменяя скорость системных часов.

Такой подход позволяет избежать резких скачков во времени, но создает другую проблему: разные серверы могут использовать разные алгоритмы корректировки. Из-за этого их показатели в течение определенного времени могут несколько различаться.

Отрицательная високосная секунда считается ещё более сложной, ведь она никогда не применялась в международной системе времени. Соответственно, многие программные системы не проходили полноценных проверок на такой сценарий.

К изменениям скорости вращения Земли причастно даже глобальное потепление

Учёные обнаружили ещё одну интересную взаимосвязь: на продолжительность земных суток могут влиять климатические изменения.

В 2024 году в журнале Nature было опубликовано исследование геофизика Дункана Агню из Калифорнийского университета в Сан-Диего, посвящённое влиянию таяния полярного льда на вращение планеты.

Когда тают ледники Гренландии и Антарктиды, огромные объёмы воды перемещаются и перераспределяются по поверхности Земли. Это изменяет момент инерции планеты и может замедлять её вращение.

В то же время процессы внутри Земли могут действовать в противоположном направлении, ускоряя вращение внешних слоев планеты.

По расчетам исследователя, таяние полярных ледников фактически отсрочило возможное появление отрицательной високосной секунды примерно на три года.

Таким образом, глобальное потепление влияет не только на климат, уровень океана и погодные условия, но и на чрезвычайно точные измерения времени.

Что изменится после 20 мая 2027 года

Новая система предусматривает значительно большую свободу в соотношении атомного и астрономического времени.

Ранее допустимая разница между UTC и UT1 составляла менее 0,9 секунды. После реформы она сможет достигать 3600 секунд, то есть одного часа.

Это не означает, что в мае 2027 года часы во всём мире переведут на час вперёд или назад. Речь также не идёт об отмене часовых поясов или сезонном переходе на летнее время.

Главное изменение заключается в следующем: всемирное координированное время больше не будет корректироваться с учётом небольших колебаний скорости вращения Земли.

По оценкам международных метрологических организаций, новый допустимый разрыв обеспечит непрерывность UTC на несколько столетий. При этом учёные будут продолжать измерять скорость вращения планеты и контролировать разницу между двумя временными шкалами.

Стоит отметить, что установление предела в один час не означает автоматического введения так называемого високосного часа в будущем. Способ возможной корректировки времени через несколько веков ещё предстоит определить.

Нужно ли украинцам переводить часы?

Для обычных пользователей смартфонов, компьютеров и умных часов реформа останется практически незаметной.

Часы будут по-прежнему показывать обычное время, а международные серверы синхронизации постепенно перейдут на работу по обновленным правилам.

Изменения в первую очередь коснутся операторов телекоммуникационных сетей, банковской инфраструктуры, центров обработки данных, систем спутниковой навигации и компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения.

При этом отказ от високосных секунд не изменяет определение самой секунды и не сокращает физическую продолжительность суток.

Последнее официальное сообщение IERS, опубликованное 6 июля 2026 года, также подтверждает, что в конце декабря 2026 года вводить дополнительную секунду не планируется.

Итак, после более чем 50 лет попыток синхронизировать атомные часы с неравномерным вращением Земли человечество переходит к новому принципу измерения времени. Приоритетом становится непрерывность глобальной временной шкалы, от которой всё больше зависит работа современных технологий.