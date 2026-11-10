У электромобилей почти в два раза чаще возникают проблемы с шинами: названы причины

Электромобили не выделяют выхлопных газов, но всё равно оставляют после себя след — в частности, из-за износа шин. Данные британского исследования подтверждают, что электромобили создают большую нагрузку на шины, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но означает ли это, что они теряют свои экологические преимущества?

Большая масса и высокий крутящий момент, доступный практически мгновенно, — далеко не лучшее сочетание для долговечности шин. В электромобилях они работают в более сложных условиях, и это подтверждают результаты исследования, проведенного по заказу Британской ассоциации аренды и лизинга транспортных средств (BVRLA). Насколько быстро электромобили изнашивают резину и действительно ли эта проблема настолько серьезна?

У электромобилей чаще возникают проблемы с шинами

Британское издание Autocar обратило внимание на результаты анализа данных технических осмотров MOT. Выяснилось, что среди каждой тысячи проверенных автомобилей возрастом от трех до восьми лет недостаточную глубину протектора обнаруживали примерно у 26 электромобилей и 18 машин с двигателями внутреннего сгорания. Серьёзные повреждения конструкции шин фиксировались у 30 электрокаров против 14 обычных автомобилей.

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Исследование под названием «Насколько долговечны подержанные электромобили?», подготовленное организацией New AutoMotive для BVRLA, основано на результатах 47,4 миллиона технических осмотров. Полученные данные свидетельствуют о том, что электромобили примерно в 1,8 раза чаще поступали на проверку с шинами, непригодными для дальнейшей эксплуатации.

В то же время к этим результатам следует относиться с осторожностью. Дело в том, что британские техосмотры MOT не определяют фактический ресурс шин в километрах. При проверке учитывают не только износ протектора, но и порезы, вздутия и повреждения боковин. Поэтому эти данные не позволяют точно установить, насколько быстрее изнашивается резина на электромобилях. Однако они подтверждают, что электрокары чаще попадают на техосмотр с определенными дефектами шин.

Почему электромобили быстрее изнашивают шины?

Самая очевидная причина — большой вес аккумуляторной батареи. По оценке Ника Молдена из компании Emissions Analytics, которую приводит Autocar, электромобиль может весить примерно на 20 % больше, чем аналогичная модель с двигателем внутреннего сгорания. Эксперт считает, что увеличение массы автомобиля на определенный процент может приводить к примерно такому же ускорению износа шин.

Однако вес — далеко не единственный фактор. Важную роль играют мгновенная доступность высокого крутящего момента, резкие ускорения, геометрия подвески, давление в шинах и индивидуальный стиль вождения. Все это напрямую влияет на скорость износа протектора и общее состояние резины.

Есть и менее очевидная причина. Электромобили, как правило, требуют меньшего объема регулярного технического обслуживания, поэтому их владельцы реже посещают сервисные центры. Соответственно, у механиков меньше возможностей проверить состояние шин, заметить повреждения или обратить внимание водителя на неправильное давление.

Нужны ли электромобилям специальные шины?

Немецкий автомобильный клуб ADAC подчеркивает, что шины не обязательно должны иметь специальную маркировку EV, чтобы их можно было безопасно использовать на электромобилях. Гораздо важнее, чтобы они соответствовали требованиям производителя автомобиля, имели правильный типоразмер, необходимый индекс нагрузки и другие предусмотренные технические характеристики.

Другими словами, соответствие параметров шин конкретному автомобилю имеет гораздо большее значение, чем маркетинговая маркировка на боковине.

Эксперты, которых цитирует Autocar, предупреждают, что установка неподходящих шин на тяжелый автомобиль с высоким крутящим моментом может даже вдвое ускорить их износ. Ник Молден также отмечает, что специализированные шины с маркировкой EV иногда стоят на 50% дороже обычных.

Однако представители ADAC не согласны с таким обобщением. По результатам проведенного ими анализа рынка не было обнаружено доказательств того, что именно обозначение EV автоматически делает шины дороже. Следовательно, при выборе шин следует ориентироваться прежде всего на их характеристики, а не на рекламные обещания.

Снижает ли быстрый износ шин экологические преимущества электромобилей?

Износ шин действительно создает экологическую проблему. В процессе эксплуатации автомобилей образуются мелкие частицы резины и других компонентов, которые попадают в воздух, почву и водоемы. Это дополнительный источник загрязнения, который нельзя игнорировать даже при отсутствии выхлопных газов.

Однако ускоренный износ шин ещё не означает, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания более экологичны. Это лишь свидетельствует о том, что электромобили также имеют определённые недостатки и не могут считаться полностью безвредными для окружающей среды.

Кроме того, британское исследование выявило и положительные особенности электромобилей. В частности, их тормозные системы и подвески оказались менее подверженными неисправностям. Это частично компенсирует недостатки, связанные с повышенной нагрузкой на шины.

Таким образом, более быстрый износ резины действительно ухудшает общий экологический баланс электромобилей, но не сводит на нет их преимущества. Результаты исследования скорее свидетельствуют о необходимости создания более лёгких электромобилей, правильного подбора шин и регулярного контроля давления.

Таким образом, проблема ускоренного износа шин — это аргумент в пользу совершенствования электромобилей и более ответственной эксплуатации, а не доказательство того, что электрический транспорт не имеет экологического смысла.