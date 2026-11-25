В преддверии «Черной пятницы» скидки обещают не только магазины электроники. На сайтах объявлений тоже появляются «выгодные предложения» по подержанным автомобилям, и именно на спешку покупателя часто рассчитывают недобросовестные продавцы. Чем быстрее человек хочет заключить сделку, тем меньше у него остается времени, чтобы выяснить, что на самом деле происходило с автомобилем до продажи.

Масштаб проблемы хорошо виден по цифрам. По данным сервиса проверки истории автомобилей carVertical, более половины (56 %) подержанных автомобилей, проверенных в Украине за последний год, имели зафиксированные повреждения. Средняя сумма ущерба составила около 4200 евро, то есть более 200 тысяч гривен. Отдельно в компании отмечают, что даже один лишь скрученный пробег способен поднять цену машины примерно на десятую часть.

История одного Seat Ateca

Показательный пример — кроссовер Seat Ateca 2019 года выпуска. Первые несколько лет он эксплуатировался в Германии, а в ноябре 2023 года попал в серьёзное ДТП. На фото из отчета об истории автомобиля видны разбитая передняя часть, вмятины на боковине, треснутое лобовое стекло и сработавшие подушки безопасности. Ущерб оценили в 40–50 тысяч евро, то есть дороже, чем стоил сам автомобиль. Для страховщика такой случай обычно означает, что ремонтировать машину экономически невыгодно, и подобные автомобили часто уходят с молотка на аукционах аварийных машин.

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Так выглядел Seat Ateca после аварии в Германии в ноябре 2023 года. Фото: carVertical

Вскоре после аварии кроссовер был продан, а уже в июне 2024 года он был зарегистрирован в Украине и успел несколько раз сменить владельца. В объявлении о продаже машина выглядела безупречно, без единой царапины. Продавец указал, что автомобиль привезен из-за границы, но о немецком ДТП не было ни слова. За кроссовер с пробегом 84 тысячи километров просили 18 200 долларов, или примерно 756 тысяч гривен.

Тот же автомобиль в украинском объявлении: ухоженный вид и ни слова об аварии. Фото: carVertical

Интересная деталь. На одной из фотографий с места аварии виден одометр с показанием чуть более 71 тысячи километров, поэтому пробег в объявлении выглядит правдоподобно. Проблема этой машины не в подкрученном одометре, а в том, что о самом важном эпизоде её истории просто умолчали. Как именно восстанавливали кузов и систему пассивной безопасности и насколько безопасна машина сейчас, неизвестно.

Специалист carVertical по исследованиям авторынка Рамунас Плеткус объясняет, что объявление отражает лишь текущее состояние автомобиля, а его история не пересекает границу автоматически вместе с ним. Поэтому автомобили из-за рубежа в идеальном состоянии следует проверять особенно тщательно.

Пять проверок, прежде чем отдать деньги

Первая — история по VIN-коду ещё до поездки на осмотр. Отчёт покажет, в каких странах побывала машина, фиксировались ли повреждения и нет ли «белых пятен» в её истории. Распечатке от продавца доверять не стоит, так как её легко подделать, поэтому проверяйте самостоятельно. Полезно также просто ввести VIN в поисковик, ведь фото разбитых машин с аукционов часто остаются в сети годами.

Вторая — разговор с продавцом по телефону. Спросите, почему он продает автомобиль, является ли он владельцем по документам, сколько было владельцев, сохранилась ли сервисная история, попадала ли машина в ДТП и есть ли второй ключ. Ответы затем сверьте с отчётом. Если кузов обклеен плёнкой, выясните, зачем, ведь под ней могут скрываться ржавчина и вмятины.

Третья — холодный двигатель. Попросите не заводить машину до вашего приезда. Во время холодного запуска лучше слышны посторонние звуки, виден дым и неровная работа на холостых оборотах. Также проверьте, загорается ли «чек» при включении зажигания и гаснет ли он после запуска, так как некоторые продавцы его просто отключают.

Четвертая — осмотр кузова при дневном свете. Неровные зазоры между панелями, разница в оттенках краски, следы краски на уплотнителях и неравномерно изношенные шины свидетельствуют о ремонте после столкновения. Толщиномер покажет перекрашенные детали. Загляните под коврики и под пол багажника, ведь влага и ржавчина там могут указывать на утопленную машину, а оплавленный пластик и новая проводка под капотом — на пожар.

Пятая — износ салона. Потертый руль, ручка коробки передач, педали и продавленное водительское сиденье плохо сочетаются с небольшим пробегом. Стоит доверять и обонянию. Затхлый запах намекает на воду, запах гари — на пожар, а слишком резкий ароматизатор может маскировать и то, и другое.

Несколько советов для покупателя в Украине

В случае с ввезенными автомобилями полезно попросить у продавца документы из страны происхождения и таможенную декларацию. Если между датой ДТП и датой ввоза прошло всего несколько месяцев, как в случае с Ateca, это повод насторожиться. Историю регистраций в Украине можно бесплатно посмотреть по номерному знаку в открытых данных МВД, хотя зарубежное прошлое она не покажет. И обязательно заезжайте на СТО на подъемник: опытный мастер за полчаса увидит следы сварки лонжеронов и замены панелей, которые не видны на стоянке.

Скидка в несколько сотен долларов «к Черной пятнице» не стоит того, чтобы рисковать и покупать автомобиль, который восстанавливали после серьезной аварии. Если продавец торопит, уклоняется от проверки на СТО или не предоставляет VIN-код, лучше поискать другой вариант.

Напомним, ранее мы писали, что каждый третий автомобиль, прошедший осмотр зимой, имеет скрытую неисправность.