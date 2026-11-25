Porsche вышла на заключительный этап разработки первого электрического 718 Boxster. Серийная модель будет представлена в первом квартале 2027 года, а производить её будут на главном заводе марки в Штутгарте-Цуффенгаузене.

До этого прототипы прошли масштабную программу испытаний и в целом преодолели около четырёх миллионов километров в более чем 20 странах. Машины тестировали в шведских морозах до −30 °C и в Долине Смерти при +51 °C, на высотах от 86 метров ниже уровня моря до 2750 метров над ним, а также в плотном трафике Лас-Вегаса, Лос-Анджелеса и Шанхая. Отдельно инженеры тестировали зарядку по пяти различным стандартам.

Батарея там, где раньше стоял двигатель

Главная инженерная особенность новинки — архитектура E-Core. В отличие от большинства электромобилей, где батарея расположена под полом, здесь 800-вольтовый аккумулятор размещен сразу за сиденьями, то есть на месте двигателя в бензиновых Boxster. Благодаря этому водитель сидит низко, как в классическом спорткаре, а вес распределяется в соотношении 40 к 60 между передней и задней осью. По массе электрический родстер, по словам производителя, находится на уровне нынешнего 911 Cabriolet с гибридной установкой T-Hybrid.

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Многие узлы ходовой части заимствованы у 911. Рулевое управление основано на 911 Carrera GTS, тормоза и размерность колёс также взяты от 911, имеется дифференциал PTV+, а подруливающие задние колёса впервые появятся на 718.

Электрический Boxster станет самым мощным в истории модели. Топовая версия будет разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем за три секунды, а максимальная скорость превысит 250 км/ч. Все модификации будут заднеприводными.

Виртуальная коробка и звук шести цилиндров

Еще одна заметная деталь — система E-Shift, которая будет входить в базовую комплектацию. Она имитирует семиступенчатую коробку PDK с переключением лепестками на руле и сопровождает «переключения» звуком оппозитной шестерки, который воспроизводит голос Boxster GTS поколения 981. Когда E-Shift отключена, те же самые лепестки регулируют один из трёх уровней рекуперации.

Цены, запас хода и сроки появления модели в Украине пока не объявлены. Подробнее об этом станет известно после премьеры.