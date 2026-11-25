Самый младший iPhone следующего поколения наконец-то будет внешне отличаться от предшественников. Судя по CAD-рендерам, появившимся в сети, iPhone 18e получит новый блок камеры на задней панели, хотя Apple, как это часто бывает, просто позаимствует идею у другого своего устройства.

Линейка с буквой «e» в названии рассчитана на неприхотливых пользователей, а также на компании, которые закупают смартфоны для сотрудников. В 2025 году Apple представила iPhone 16e, в 2026-м вышел iPhone 17e, а весной следующего года ожидается iPhone 18e.

Остров камеры как у iPad Pro

Два предыдущих поколения выглядели почти одинаково, с минималистичной камерой без выступающего островка. В iPhone 18e Apple якобы применит заметный блок размером примерно 28 на 35 мм. Он должен напоминать модуль камеры новейшего iPad Pro с чипом M5.

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Так выглядит модуль камеры iPad Pro с чипом M5. По данным утечки, подобный «остров» получит и самый дешевый iPhone

Правда, более крупный остров не означает появления дополнительной камеры. Покупателям по-прежнему придётся довольствоваться одним основным модулем, а рядом с ним будут расположены светодиодная вспышка и микрофон. Сканера LiDAR тоже не будет. Кроме того, ранее сообщалось, что частота обновления экрана iPhone 18e по-прежнему будет составлять всего 60 Гц, поэтому по некоторым характеристикам модель будет заметно уступать недорогим Android-смартфонам.

Что изменится в iPhone 18 и iPhone Air 2

Также появились CAD-файлы iPhone 18 и преемника iPhone Air. Базовый iPhone 18 сохранит очень похожую конструкцию, однако получит более толстый модуль камеры — 3,8 мм против 3,45 мм в iPhone 17. Некоторые считают это намеком на улучшение качества камер.

iPhone Air 2, как сообщалось ранее, получит две основные камеры. Смартфон останется очень тонким — 5,6 мм без учета «острова» камер, — но сам модуль камеры станет толще и будет достигать 3,8 мм. Dynamic Island в iPhone 18 и новом Air, по имеющимся данным, не изменится, тогда как в iPhone 18 Pro и Pro Max вырез должен стать немного меньше.

Премьера iPhone 18e, iPhone 18 и iPhone Air 2 ожидается примерно весной 2027 года. iPhone 17e официально продается в Украине, поэтому и его преемник, скорее всего, появится в украинских магазинах вскоре после анонса.

Напомним, ранее мы писали, что Apple готовит необычный запуск iPhone 18, при котором сначала выйдут Pro-модели, а базовая версия — позже.