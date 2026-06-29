Apple готовит необычный запуск iPhone 18: сначала выйдут версии Pro и Ultra, а базовая модель — позже

Apple может провести одну из самых интересных презентаций iPhone за последние годы в сентябре 2026 года. По данным отраслевого инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, компания рассматривает два возможных дня для анонса новых флагманских смартфонов — вторник, 8 сентября, или среду, 9 сентября 2026 года.

Ожидается, что именно на этой презентации Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra. Последний должен стать первым складным смартфоном компании, о котором ходят слухи уже много лет.

Сентябрьская презентация будет необычной

Apple традиционно представляет новые топовые модели iPhone осенью, чаще всего в сентябре. В 2026 году компания, вероятно, сохранит этот график, однако сама презентация может отличаться от предыдущих.

Во-первых, ожидается появление нового формата iPhone — модели Ultra со складным корпусом. Если эта информация подтвердится, это станет первым смартфоном Apple в таком форм-факторе.

Во-вторых, по данным источника, презентацию может провести новый генеральный директор Apple Джон Тернус. Для компании это также стало бы заметным изменением, ведь главные осенние анонсы на протяжении многих лет ассоциировались с нынешней руководящей командой.

Выпуск базовой версии iPhone 18 могут перенести на 2027 год

Ещё одна важная деталь — обычный iPhone 18 без приставки Pro может не выйти осенью 2026 года. По информации источника, его дебют перенесли на весну 2027 года.

Наряду с базовой моделью iPhone 18 тогда же могут быть представлены iPhone 18e и второе поколение iPhone Air. Таким образом, Apple может разделить запуск новой серии на два этапа: осенью — самые дорогие и самые интересные модели, весной — более доступные варианты.

Официально Apple пока не подтверждала ни дату презентации, ни список устройств. Скорее всего, компания объявит точную дату мероприятия только в начале сентября 2026 года.