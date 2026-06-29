Apple готує незвичний запуск iPhone 18: спочатку Pro та Ultra, базова модель — пізніше

Apple може провести одну з найцікавіших презентацій iPhone за останні роки у вересні 2026 року. За даними галузевого інформатора Марка Гурмана з Bloomberg, компанія розглядає два можливі дні для анонсу нових флагманських смартфонів — вівторок, 8 вересня, або середу, 9 вересня 2026 року.

Очікується, що саме на цій презентації Apple покаже iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та iPhone Ultra. Останній має стати першим складаним смартфоном компанії, про який чутки ходять уже багато років.

Вереснева презентація буде незвичною

Apple традиційно представляє нові топові iPhone восени, найчастіше у вересні. У 2026 році компанія, ймовірно, збереже цей графік, однак сама презентація може відрізнятися від попередніх.

По-перше, очікується поява нового формату iPhone — моделі Ultra зі складаним корпусом. Якщо інформація підтвердиться, це буде перший смартфон Apple у такому формфакторі.

По-друге, за даними джерела, презентацію може провести новий CEO Apple Джон Тернус. Для компанії це також стало б помітною зміною, адже головні осінні анонси багато років асоціювалися з поточною командою керівництва.

Базовий iPhone 18 можуть перенести на 2027 рік

Ще одна важлива деталь — звичайний iPhone 18 без приставки Pro може не з’явитися восени 2026 року. За інформацією джерела, його дебют перенесли на весну 2027 року.

Разом із базовим iPhone 18 тоді ж можуть показати iPhone 18e та друге покоління iPhone Air. Таким чином Apple може розділити запуск нової серії на два етапи: восени — найдорожчі та найцікавіші моделі, навесні — доступніші варіанти.

Офіційно Apple поки не підтверджувала ні дату презентації, ні перелік пристроїв. Найімовірніше, компанія оголосить точний день заходу лише на початку вересня 2026 року.