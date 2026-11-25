Наймолодший iPhone наступного покоління нарешті зовні відрізнятиметься від попередників. Судячи з CAD-рендерів, які з’явилися в мережі, iPhone 18e отримає новий блок камери на задній панелі, хоча Apple, як це часто буває, просто позичить ідею з іншого свого пристрою.

Лінійка з літерою «e» в назві розрахована на невибагливих користувачів, а також на компанії, які купують смартфони для співробітників. У 2025 році Apple показала iPhone 16e, у 2026-му вийшов iPhone 17e, а навесні наступного року очікується iPhone 18e.

Острів камери як в iPad Pro

Дві попередні генерації виглядали майже однаково, з мінімалістичною камерою без виступаючого острова. У iPhone 18e Apple нібито застосує помітний блок розміром приблизно 28 на 35 мм. Він має нагадувати модуль камери найновішого iPad Pro з чипом M5.

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Так виглядає блок камери iPad Pro з чипом M5. Схожий «острів», за даними витоку, отримає і найдешевший iPhone

Щоправда, більший острів не означає додаткової камери. Покупцям і далі доведеться задовольнятися одним основним модулем, а поруч із ним розмістяться світлодіодний спалах і мікрофон. Сканера LiDAR теж не буде. Окрім того, раніше повідомлялося, що частота оновлення екрана iPhone 18e і надалі становитиме лише 60 Гц, тож у деяких характеристиках модель помітно поступатиметься недорогим Android-смартфонам.

Що зміниться в iPhone 18 та iPhone Air 2

Також з’явилися CAD-файли iPhone 18 і наступника iPhone Air. Базовий iPhone 18 збереже дуже схожу конструкцію, проте отримає товстіший модуль камери, 3,8 мм проти 3,45 мм в iPhone 17. Дехто вважає це натяком на кращі камери.

iPhone Air 2, як і повідомлялося раніше, отримає дві основні камери. Смартфон залишиться дуже тонким, 5,6 мм без урахування острова камер, але сам модуль камери стане товстішим і сягатиме 3,8 мм. Dynamic Island в iPhone 18 та новому Air, за наявними даними, не зміниться, тоді як у iPhone 18 Pro і Pro Max виріз має стати трохи меншим.

Прем’єру iPhone 18e, iPhone 18 та iPhone Air 2 очікують приблизно навесні 2027 року. iPhone 17e офіційно продається в Україні, тож і наступник, найімовірніше, з’явиться в українських магазинах невдовзі після анонсу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Apple готує незвичний запуск iPhone 18, коли спершу вийдуть Pro-моделі, а базова пізніше.