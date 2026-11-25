Звичайні бульбашки гелію можуть розв’язати інженерну проблему, над якою фахівці з атомної енергетики б’ються ще з 1960-х років. Дослідники з Політехнічного інституту Ренсселера та Аргоннської національної лабораторії Міністерства енергетики США з’ясували, що постійна заміна бульбашок у рідкому ядерному паливі не дає радіоактивним металам накопичуватися всередині реакторів на розплавлених солях.

«Виявляється, що вдосконалення систем введення та виведення бульбашок може бути найкращим способом впоратися з благородними металами в таких реакторах. Попри свій крихітний розмір, бульбашки суттєво допомагають підтримувати систему чистою, економічною та безпечною», — пояснив інженер-ядерник Аргоннської лабораторії Лін Цзоу.

Чим реактори на розплавлених солях відрізняються від звичайних

Більшість комерційних АЕС, зокрема й українські, працюють на твердому паливі. Це тепловиділяючі елементи, заповнені щільно спресованими таблетками, і радіоактивні продукти поділу залишаються замкненими всередині. Реактори на розплавлених солях (MSR) влаштовані інакше, адже паливо в них рідке і безперервно циркулює через активну зону.

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Коли атоми в такому паливі діляться, продукти реакції вільно розносяться всією системою. Багато з них безпечно розчиняються в рідині або утворюють сполуки. Але є група так званих благородних металів, які залишаються в чистому металічному вигляді. Це срібло, паладій, родій, рутеній, молібден і телур.

Мікроскопічні частинки цих металів не розчиняються і поступово осідають на внутрішніх компонентах реактора, зокрема на первинних теплообмінниках. Утворений шар заважає теплу виходити назовні. Реактор стає менш ефективним і мусить працювати інтенсивніше, щоб видавати ту саму потужність, а його експлуатація, обслуговування й ремонт дорожчають. Окрім того, можуть виникати й проблеми з безпекою.

Свіжі бульбашки замість насичених

Те, що крихітні бульбашки гелію допомагають уловлювати металеві частинки, інженери знали давно. Бульбашки циркулюють разом із паливом, частинки чіпляються до їхньої поверхні, а потім газ відкачують і безпечно зберігають як радіоактивні відходи. Проте ще експерименти 1960–1970-х років показали, що з часом бульбашки «насичуються» і перестають збирати забруднення.

Щоб обійти це обмеження, інженери Аргоннської лабораторії Лін Цзоу та Жуй Ху побудували дві комп’ютерні моделі. Вони поєднали історичні дані з тих експериментів із сучасним програмним забезпеченням для аналізу безпеки реакторів SAM. Науковці відстежували рух радіоактивного телуру-132 у двох сценаріях. В одному бульбашки поступово втрачали ефективність за один прохід через реактор, в іншому деградували протягом тисяч повторних циклів.

Моделювання показало, що саме розмір і концентрація бульбашок визначають, де осідатимуть радіоактивні частинки. Висновок вийшов простим, хоча відповідав на дуже складне питання. Щоб реактор залишався чистим і безпечним, у паливо потрібно постійно додавати свіжі бульбашки гелію. На думку авторів, такий підхід може пришвидшити появу реакторів нового покоління в енергомережі США. Результати дослідження опубліковано в журналі Nuclear Technology.