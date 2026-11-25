Pirelli виводить на ринок США свою технологію Cyber Tyre, яка перетворює звичайну автомобільну шину на джерело даних для бортової електроніки. Систему показали на автодромі Las Vegas Motor Speedway під час етапу Формули-1 в Лас-Вегасі, де Pirelli є ексклюзивним постачальником шин.

Як працює «розумна» шина

У кожну шину вбудовано датчик, який збирає інформацію про тиск, температуру, прискорення та ідентифікатор самої покришки. Дані передаються через Bluetooth і обробляються фірмовим програмним забезпеченням Pirelli. По суті, шина, яка є єдиною точкою контакту автомобіля з дорогою, отримує щось на зразок відчуття дотику.

На основі цих даних автомобіль може точніше налаштовувати роботу електронних систем. Разом із Bosch компанія показала, як інформація від шин у реальному часі надходить до ABS, ESP і системи контролю тяги. Наприклад, Cyber Tyre допомагає раніше виявляти ризик аквапланування, а ABS отримує дані про точку максимального зчеплення покришки з дорогою, що дає змогу скоротити гальмівний шлях. Контроль тяги, своєю чергою, підлаштовується під конкретну модель встановлених шин.

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Першим серійним автомобілем із Cyber Tyre у базовій комплектації став гіперкар Pagani Utopia Roadster. Він розпізнає встановлені шини, підбирає під них налаштування систем керування з урахуванням типу та температури покришок, а водій бачить усю інформацію на екрані мультимедійної системи.

Дані для доріг і завод за 1,2 млрд доларів

Технологію планують використовувати не лише в самих автомобілях. Дані від шин допоможуть виявляти небезпечні ділянки доріг і планувати ремонт покриття. Для країн, де стан доріг залишає бажати кращого, зокрема й для України, така система могла б стати корисним джерелом інформації для дорожніх служб.

Виробляти Cyber Tyre для американського ринку будуть на заводі Pirelli в місті Ром у штаті Джорджія. Компанія вкладе в його розширення близько 1,2 млрд доларів, тобто понад 50 млрд грн. Програма стартує у 2027 році, а до 2033-го потужність заводу поступово зросте приблизно до 6 млн автомобільних шин на рік. Окрім того, там з’являться близько тисячі нових робочих місць, роботизовані виробничі лінії та повністю автоматизована лінія для преміальних шин.