На дорогах з’явилася червона лінія: водіям пояснили, що вона означає

Водії, які подорожують Іспанією автомобілем, можуть зустріти незвичайну дорожню розмітку — широку червону лінію посередині проїжджої частини. Особливо помітний приклад знаходиться на трасі A-355 між Коіном і Марбельєю у провінції Малага.

Червона смуга не створює окремого нового правила дорожнього руху. Її завдання — максимально помітно підкреслити вже чинну заборону обгону на особливо небезпечній ділянці.

Першу таку лінію в Андалусії нанесли на початку 2024 року на чотирикілометровому відрізку A-355. До цього там використовувалася звичайна подвійна суцільна розмітка. Влада регіону пояснювала, що червоний колір повинен сильніше привертати увагу водіїв, змушувати їх відмовитися від небезпечного обгону та додатково знижувати швидкість.

Причина експерименту серйозна. У 2023 році на цій дорозі загинули 10 людей, причому значна частина важких аварій була пов’язана з лобовими зіткненнями. Трафік також значно зріс: дорогу проєктували приблизно на 7000 автомобілів на добу, тоді як зараз нею користуються майже 20 тисяч машин.

Разом із червоною лінією на A-355 посилили інші заходи безпеки: встановили додаткові відбійники, оновили знаки, використали шумові смуги, а також погодили встановлення камер контролю середньої швидкості. Подібне рішення згодом почали застосовувати й в інших регіонах країни.

Щодо штрафів, у публікаціях трапляються різні цифри. За заборонений небезпечний обгін через суцільну лінію типовим покаранням є штраф €200 із втратою чотирьох балів. У серйозніших випадках сума може бути вищою залежно від характеру порушення та створеної небезпеки.

Тож сама червона фарба не означає «новий штраф». Для водія її сенс простий: попереду ділянка підвищеної небезпеки, де перетинати центральну суцільну та йти на обгін не можна.