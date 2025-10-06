Tesla оновила європейську Model 3: нові батареї LG збільшили запас ходу до 750 км

Tesla представила оновлену версію Model 3 для європейського ринку — тепер електромобіль став ще ефективнішим завдяки новим акумуляторам LG Energy. Ті самі батареї раніше з’явилися в оновлених китайських моделях, і тепер вони доходять до Європи.

Інженери Tesla дотримуються гнучкого підходу: коли з’являються вдосконалені елементи живлення, компанія інтегрує їх у вже існуючі батарейні блоки без масштабної зміни конструкції. Це дозволяє підвищувати енергоефективність і продуктивність, не витрачаючи ресурси на розробку нової системи.

У Китаї модернізована Model 3 з новими елементами LG 5M долає до 830 км за циклом CLTC. Хоча цей стандарт менш суворий, навіть у реальних умовах такий результат вражає. Тепер ті ж батареї встановлюються і в європейські версії, які також виготовляються на китайських заводах Tesla.

На офіційному сайті компанії вже з’явилися оновлені характеристики:

Model 3 Long Range RWD — до 750 км за циклом WLTP,

— до за циклом WLTP, Model 3 Long Range AWD — 660 км ,

— , Model 3 Performance — 571 км.

Зростання запасу ходу стало можливим завдяки акумуляторним осередкам LG 5M із підвищеною енергетичною щільністю.

Окрім батарей, Tesla внесла й технічні оновлення:

у передній бампер інтегровано додаткову камеру — для покращення огляду та автопілота;

— для покращення огляду та автопілота; традиційні перемикачі поворотів повернулися після року експериментів із сенсорним керуванням.

Завдяки цим покращенням Tesla продовжує зміцнювати позиції на європейському ринку, демонструючи, що розвиток електромобілів тісно пов’язаний із прогресом у технологіях акумуляторів.