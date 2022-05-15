На Марсі знайшли об’єкт, схожий на цвинтар

Останні фотографії НАСА з марсоходу Perseverance були зроблені над незвичайною ділянкою скелі. Марсохід НАСА Perseverance поділився деякими захоплюючими, але моторошними зображеннями у соціальних мережах.





На знімках зображені скелі, вкриті пилом. Звучить не дуже цікаво, але останній знімок привернув увагу користувачів: на ньому видно безліч самотніх скель, які порівняли з цвинтарем.

На зображенні видно каміння, розкидане близько один до одного і виглядає як невеликий цвинтар. Користувачі почали обмінюватися знімками та робити припущення про те, що на них зображено.

Perseverance – це п’ятий марсохід НАСА. Він був запущений у липні 2020 року та приземлився на Марс у лютому 2021-го. Його головна мета — збирання зразків каміння та ґрунту та пошук можливих слідів життя.

Цей космічний апарат стане першим етапом місії з доставки марсіанського ґрунту на Землю, MSR (Mars Sample Return Mission). Вирішення цього завдання займе 11 років і стане першою в історії спробою доставити з Марса зразки піску та каміння.