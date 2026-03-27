Мікрогравітація проти колонізації: вчені виявили несподівану перешкоду для розмноження в космосі

Дослідники відкрили ще один неочевидний фактор, який може стати серйозною перешкодою для майбутньої колонізації Місяця чи Марса. Проблема полягає у впливі мікрогравітації на репродуктивну систему: як з’ясували вчені з Університету Аделаїди (Австралія), у космосі сперматозоїди буквально втрачають «відчуття напрямку», що критично ускладнює природний процес запліднення.

Як проходив експеримент

Щоб змоделювати космічні умови на Землі, команда дослідників використовувала спеціальний пристрій — кліностат, який нівелює ефект гравітації за рахунок повільного безперервного обертання.

В експерименті використовували штучну модель жіночої репродуктивної системи та біоматеріали різних ссавців, зокрема й людини.

Результати та потенційне рішення

Дослідження показало невтішну статистику: в умовах мікрогравітації кількість сперматозоїдів, здатних успішно дістатися до цілі, скорочується на 40% порівняно з контрольною групою на Землі. Крім того, вчені зафіксували певні зміни в розвитку ембріонів мишей та свиней, хоча на цьому етапі їх не визнали критичними.

Попри те, що створення постійних колоній за межами Землі поки що залишається науковою фантастикою, ці фундаментальні дані є надзвичайно важливими для майбутніх місій. До того ж дослідники вже знайшли можливий вихід із ситуації: експерименти показали, що додавання статевого гормону прогестерону допомагає майже повністю нівелювати негативний ефект мікрогравітації на рухливість клітин.