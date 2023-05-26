У комах знайшли ген молодості

Вчені Інституту дослідження в галузі біомедицини Барселони показали, що Chinmo є геном молодості у комах, відповідаючи за ювенільну стадію, а також є онкогенним фактором у людей. Про це повідомляється в статті, опублікованій у журналі eLife.

Комахи, які піддаються повному перетворенню, наприклад, мухи, проходять три стадії: зародок всередині яйця, личинка (ювенільна стадія) і лялечка, коли відбувається перетворення на дорослу комаху. Було показано, що ген Br-C визначає формування лялечок, а ген E93 необхідний для завершення метаморфози і дозрівання тканин, з яких формуються дорослі особини. Однак ген ювенільної стадії досі не був відомий.

Дослідники видалили ген Chinmo в особин дрозофіли і виявили, що мутантні комахи перейшли до стадії лялечки, не завершивши ювенільну стадію. У нормі личинка проходить через кілька фаз росту. Chinmo сприяє росту тканин на ювенільній стадії дрозофіли, зберігаючи клітини недиференційованими. Поки Chinmo експресується, клітини не можуть диференціюватися, оскільки ген пригнічує дію генів, що відповідають за формування дорослих тканин.

Таким чином, ген Chinmo має бути інактивований, щоб дрозофіла могла перейти від ювенільної стадії до стадії лялечки та успішно здійснити метаморфозу. Chinmo і Br-C належать до великого сімейства чинників транскрипції BTB-ZF – білків, що беруть участь у розвитку раку і виявлені також у людей. Хоча попередні дослідження показали, що Chinmo є попередником раку, роль Br-C і E93 у цьому захворюванні була не вивчена.