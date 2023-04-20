У НАСА назвали терміни висадження американських астронавтів на Місяць

Білл Нельсон, керівник Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), заявив, що очікує висадку двох американських астронавтів на Місяць до кінця 2025 або в 2026 році.

План передбачає відправку команди з чотирьох астронавтів на орбіту Місяця в кінці 2025 або на початку 2026 року. Нельсон пояснив, що екіпаж пристикується до посадкового модуля SpaceX, і двоє з чотирьох астронавтів зійдуть на поверхню Місяця.

Посадка на Місяць відбудеться під час місії “Артеміда-3”, яка, як очікується, триватиме шість днів. Нельсон підкреслила, що ця місія може стати першим випадком, коли жінка-астронавт ступить на Місяць.

У січні Нельсон оголосив про співпрацю між НАСА і Пентагоном з метою розробки і запуску ядерного теплового двигуна в космос до 2027 року. Бюджет спільної програми NASA-DARPA на 2023 рік становить 110 мільйонів доларів і, за прогнозами, збільшиться на сотні мільйонів доларів до 2027 року.