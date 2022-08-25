На береги Південної Африки винесло тушу величезного «кракена»

На берег пляжу Скарборо в Кейптауні винесло тушу величезного кальмара, якого в мережі назвали кракеном. Довжина особини становила близько 4,3 метра, пише Live Science.





Кальмар відноситься до виду Architeuthis dux. Його тіло (точніше, значна частина шкіри) було сильно потерто, щупальця також пошкоджено. Дослідники вивчають внутрішні органи істоти. Однією з можливих причин смерті є зіткнення з корабельним гвинтом під час того, як кальмар намагався прогодуватися в прибережних водах. Втім, версію досить складно довести.

Архітеутіс (гігантський кальмар) — рід глибоководних кальмарів, що є самостійним сімейством Architeuthidae. Гігантський кальмар може зростати до величезних розмірів, за сучасними даними, максимальна довжина від кінця плавців до кінчиків ловчих щупалець становить близько 8 метрів. Таким чином, архітеутис – одна з найбільших за величиною безхребетних тварин у світі. Багато в чому завдяки цьому їх часто порівнюють з кракенами — міфічними морськими чудовиськами, які топлять кораблі, що проходять повз.

Смітсонівський інститут додає : гігантські кальмари, як правило, мешкають у холодних водах на глибині від 500 до 1000 метрів під поверхнею океану. Причому у всіх океанах світу. Але найчастіше їх помічають біля берегів Нової Зеландії та островів Тихого океану, на східній та західній сторонах Північної Атлантики, а також у Південній Атлантиці.