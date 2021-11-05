Чому 64 роки тому “космонавт-собака” Лайка стала “найбільш самотньою і нещасною у світі”

За 13 років – з 1948 по 1961 роки – у випробуваннях заради підкорення космосу загинуло 27 тварин. Однак лише одна з них вирушала на смерть цілеспрямовано. Мова про Лайку — першу собаку, виведену СРСР на земну орбіту. Це сталося 64 роки тому, 3 листопада 1957 року.





Передісторія та пошуки «космонавта»

Восени 1957-го Микита Хрущов вимагає від Сергія Корольова ефектної події на честь 40-річчя Жовтневої революції. Було ухвалено рішення: запустити штучний супутник, а для експерименту посадити в нього собаку-космонавта. Американські вчені на той час використовували для дослідів шимпанзе, проте радянські конструктори зупинилися саме на собаці, через найкраще дресирування та послух.

Породисті тварини для цього не підходили — вони були надто зніженими. Тому для пошуків “космонавта” відрядили цілі команди, які ловили молодих дворняг. В результаті було відібрано 10 собак, з яких 3 підходили найкраще: Альбіна, Муха та дворічна Лайка. Альбіна вже брала участь у 2 суборбітальних польотах, і чекала на потомство — тому її пошкодували. Муху відбракували через недостатньо гарні руки, які б погано виглядали на фото — вона брала участь у тестах різної апаратури.

Лайці, обраній в результаті для запуску, зробили операцію і вживили в тіло датчики дихання і пульсу. Потім її тренували на Байконурі: садили на кілька годин у імпровізовану кабіну супутника, даючи звикнути до середовища, роботи годівниці, замкнутого простору та комбінезону.

«Супутник-2», запуск та політ

Долю Лайки було визначено: «Супутник-2» не проектували для повернення в атмосферу та приземлення. Хоча за початковими планами собака мала повернутися живою — у радянських конструкторів просто не вистачило часу, щоб завершити все до дати, поставленої Микитою Хрущовим.

Сам «Супутник-2» за розміром був приблизно з пральну машину, тож у Лайки, що важить майже 7 кг, не було місця, щоб рухатися. Усередині вона могла тільки сидіти чи лежати, і трохи ворушитися вперед-назад.

Супутник-2 на випробувальному полігоні Капустин Яр

Передбачалося, що собака зможе прожити на орбіті близько 7 днів, проте Лайка загинула через 5-7 годин, за які супутник зробив 4 витки навколо Землі. Причиною смерті став стрес і перегрів: у проекті системи терморегулювання припустилися помилки, і температура всередині піднялася до 40°.

Після цього «Супутник-2» здійснив ще 2370 витків навколо планети, і 14 квітня 1958 згорів в атмосфері.

Реакція після

Результати польоту опублікували не відразу — газети СРСР ще 7 днів розповідали про життя Лайки на орбіті, а потім повідомили, що після досягнення всіх запланованих результатів собаку нібито приспали. Також почали розслідувати конструкторську помилку — експерименти проводили вже на Землі, під час яких загинуло ще 2 собаки.

Коли про «приспання» чотирилапого космонавта дізналися за «залізною завісою», на адресу Кремля обрушився шквал критики. Захисники тварин пропонували навіть відправити в космос самого Микиту Хрущова, а у The New York Times Лайку назвали «найбільш кошлатою, самотньою і нещасною у світі собакою». СРСР же, у відповідь на критику, випустив досить популярні на той час цигарки «Лайка».