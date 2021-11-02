“Чортів горіх” – що це за плід, та чому українці перестали його їсти

Продукти, які раніше входили в звичайний раціон їжі, сьогодні можуть бути рідкістю, делікатесом, або взагалі не вживатися людиною. Це стосується, наприклад, так званого «чортового горіха» — таку назву в народі має чилим або плаваючий рогульник. Багато хто напевно не знає про цю їстівну рослину, адже раніше вона була дуже популярною.





Чому так сталося?

Зовнішні характеристики древньої рослини

Етимологія народної назви пояснюється зовнішнім виглядом водяного горіха. Його плід чорного забарвлення нагадує голову бика з рогами, що відразу відсилає до образу чорта.

Така незвичайна форма пояснюється тим, що чилім — це рослина-релікт. Вона існувала ще за часів кайнозою, коли землю населяли величезні рослиноїдні ссавці. За допомогою своїх колючих «рогів» водяний горіх прикріплювався на дно, щоб тварини не змогли до нього дістатися.

На даний момент таких гігантських ссавців, які мешкали в ту епоху, не існує, проте «чортів горіх» все одно вкорінюється на дні водойм.

Чилім – як продукт харчування

Згідно з археологічними розкопками, «чортів горіх» почали вживати в їжу ще в кам’яному віці. При цьому він виконував роль ледь не базового продукту. Те саме, наприклад, можна сказати про картоплю в наші сучасні дні.

На території Київської Русі рогульник плаваючий був завезений у 10-12 століттях, після чого набув там широкого поширення. Він піддавався різним кулінарним процедурам – сушінню, варінню, маринуванню, використовувався як інгредієнт або добавка для борошна.

Базари того часу рясніли цим продуктом — там його продавали у величезних кількостях цілими мішками. Тодішні українці знали багато незвичайних рецептів приготування «чортового горіха» — маринували та засолювали у розсолі, що додавало особливий присмак.

Сучасна ситуація та причина непопулярності чиліму

На даний момент чортів горіх занесений у Червону книгу. Це пов’язано з екологічною ситуацією та урбанізацією, що росте. У містах і не лише будуються величезні водосховища, які не підходять для повноцінного та здорового розвитку рогульника. Тому сьогодні його населення різко скоротилася і перебуває під охороною.

У таких умовах збір продукту в гастрономічних цілях буде блюзнірством і порушенням природоохоронного закону. Однак це далеко не єдина причина, яка пояснює зникнення чиліму зі звичного раціону людини. Серед найоб’єктивніших — поширення альтернативних рослин, фруктів, овочів та продуктів харчування, які набагато простіше дістати та які не перебувають під загрозою зникнення.

Культура приготування чортового горіха залишилася позаду. Проте можна естетично насолодитися його зовнішнім виглядом. Якщо плід-горіх виглядає лякаюче, то сама рослина є красивими плаваючими розетками листя, а в кінці травня або на початку липня на них з’являються невеликі квіти білого кольору.