Українцям розповіли про небезпеку лікування COVID-19 антибіотиками

Професор Володимир Чуланов, лікар інфекціоніст, розкритикував лікування коронавірусу антибіотиками. За його словами, досить часто слово «пневмонія» змушує лікарів на амбулаторному етапі лікування виписувати хворим на COVID-19 антибіотики, що, як він стверджує, не має жодного сенсу.





Експерт пояснив, що призначення подібних препаратів виправдане лише якщо пневмонія обумовлена ​​бактеріальною інфекцією. Таке найчастіше буває на госпітальному етапі, у відділеннях інтенсивної терапії, коли пацієнт лежить на штучній вентиляції легень.

Але “вірусна пневмонія”, або “пневмоніт” – це не привід призначати антибіотики.

Чуланов також пояснив, що надмірне використання антибіотиків призводить до появи дедалі більшої кількості штамів вірусу, стійких до ліків. Внаслідок появи нових резистентних штамів лікувати захворювання буде дедалі складніше, додав інфекціоніст.