Астрологи назвали найбільш мстиві знаки зодіаку

Як відомо, помста – це страва, яка подається холодною. У зодіакальному колі є одразу чотири знаки, представники яких досягли досконалості у її «приготуванні». Вони вміють жорстко відповісти своїм ворогам, тож із ними варто тримати вухо гостро.





Скорпіони

Скорпіони славляться своєю впертістю, лютістю та непримиренністю. Вони мають чудову пам’ять — образи чи ляпас долі вони запам’ятовують назавжди. Якщо ви завдали їм болю, не сподівайтеся на прощення. Буває, що розгніваний Скорпіон чомусь дає спокій своїй « жертві». Навіть якщо ви продовжуєте спілкуватися, знайте – вас ненавидять усією душею. І одного разу помстяться.

Риби

Тихоні-Риби не такі прості. Вони можуть здаватися ніжними, чутливими і боязкими, але їх вразливість лише напускна. Вони довго терплять, але в душі вже проклинають кривдника. Рано чи пізно це виливається в потік злості та жорстоку помсту. Вони товариські, тому зуміють переконати всіх своїх знайомих у вашій вині. Примирення з Рибами можливе, але вони запам’ятають ваші гріхи і при нагоді обов’язково помстяться.

Тельці

Тільці вміють залучати не лише гроші та удачу. Вони успішно збирають образи і придивляються до ворога. Варто перейти певну межу — і у відповідь на вас рине ціла лавина проблем. Тільці не жалітимуть, як Скорпіони, або нападатимуть тишком-нишком, як Риби. Вони діють простіше — перетворюють життя опонентів на пекло, поки ті не втікають із ганьбою.

Діви

Дівам не вдалося потрапити до трійки лідерів рейтингу, але своє місце в ТОП-4 наймстивіших знаків зодіаку вони заслужили по праву. Багато хто навіть не розуміє, за що Діви їх ображають і висміюють. Саркастичні зауваження та жарти у вас за спиною, потік негативу з їхнього боку, нескінченні знущання над жертвою, поки вона сама не піде геть. А причиною може бути справжня нісенітниця, яка, проте, глибоко образила Діву.